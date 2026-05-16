В Краснодар прибудет «Театральный поезд». Артисты из Севастополя покажут обновленный танцевальный спектакль «Кармен»

В Краснодаре танцоры из Севастополя представят новую версию спектакля «Кармен» (16+)
Пресс-служба дворца искусств «Премьера» анонсировала на 30 мая хореографический спектакль «Кармен», который исполнят артисты Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Театральный поезд».
«Театральный поезд» — всероссийский проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей. Два тематических поезда — из Владивостока и Севастополя — отправятся через всю страну в Москву, сделав остановки в 19 городах. Составы прибудут в столицу 30 июня.
По пути следования в каждом городе запланирован двухдневный театральный фестиваль со спектаклями, мастер-классами, встречами и другими мероприятиями.
В Краснодаре зрители увидят обновленный спектакль «Кармен», в основе которого лежит сюжет одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме о конфликте между свободолюбивой цыганкой Кармен и сержантом доном Хозе. Организаторы обещают национальный испанский колорит, «мир бушующих страстей и небывалых любовных интриг».
Традиционно в спектакле будет звучать музыка Жоржа Бизе и Родиона Щедрина, а атмосфера оригинальной постановки сохранится. Однако зрители увидят обновленные художественные решения: новые костюмы, декорации, световое оформление и хореографические фрагменты.
Организаторы отметили, что режиссер Вадим Елизаров расскажет знакомую историю по-своему — с новым звучанием и оригинальной трактовкой.
Спектакль пройдет 30 мая в 17:00 во дворце искусств «Премьера» на улице Стасова, 175. Стоимость билета — от 400 рублей.
