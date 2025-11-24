В Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута. Оперштаб о них не сообщал

Краснодарский край

Распечатать

  • Анапа © Скриншот из телеграм-канала «Сети, сито, лопата» https://t.me/setisitolopata/1989
    Анапа © Скриншот из телеграм-канала «Сети, сито, лопата» https://t.me/setisitolopata/1989

У берегов Анапы и Темрюкского района обнаружили фракции нефтепродуктов. Волонтеры самостоятельно очистили пляжи

21 ноября волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах мелких фракций мазута в поселке Волна Темрюкского района. По словам очевидцев, мазут растянулся от порта в сторону мыса.

За день волонтеры убрали 4 км пляжа, а специалисты МЧС, как заявили активисты, к помощи не подключились. 24 ноября в поселке Волна мазут не нашли

«Мусор, птицы в мазуте, дохляк на камнях»:

22 ноября о единичных выбросах нефтепродуктов рассказали волонтеры Анапы. К 23 ноября мазут «разбросало» на 6 км береговой линии от станицы Благовещенской до Витязевой косы и от Бугазской косы до поселка Веселовка.

«Принимаем действительность. Боремся. Да, у нас есть выбор: делать или нет. У природы выбора нет», — написали активисты. 

Утром 24 ноября мазут вновь зафиксировали на очищенных участках пляжей. По словам волонтеров, несколько дней назад они находили единичные фракции, а сейчас это «скопление» нефтепродуктов.

«Самое поганое, что нельзя подождать, пока все вынесет и разочек собрать. Не собрал — ушло под песок, замыло, запесочило. Привет, просеивание всей зоны на ощупь», — поделились они.

Отметим, что телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края не сообщал новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района.

  • Поселок Волна, Темрюкский район © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины»
    Поселок Волна, Темрюкский район © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины»
  • Поселок Волна, Темрюкский район © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины»
    Поселок Волна, Темрюкский район © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины»

Напомним, что в июле 2025 года в Росприроднадзоре отметили, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.

23 октября губернатор Кубани заявил, что к берегам Тамани и Темрюка приближается новое пятно из 900 тонн мазута. В регионе начали подготовку к новым возможным выбросам нефтепродуктов. Спустя месяц крупных фракций мазута на побережье не обнаружили.

Как писали Юга.ру, ученые заявили, что после крушения танкеров Черное море стало чище, однако к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом.

Анапа Нефть Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута. Оперштаб о них не сообщал
«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям». В Краснодаре жители ЮМР записали видеообращение к мэру
Анапа потеряла около 1 млрд рублей из-за разлива мазута и падения турпотока
В Краснодарском крае зафиксировали семь температурных рекордов
Лайнер Astoria Grande вновь отправился из Сочи в Стамбул. Ранее судно не пустили в турецкий порт
Губернатор Краснодарского края проведет «Прямую линию». Куда отправлять вопросы?

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
18 ноября, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
Постепенное понижение температуры
Сегодня, 08:33
Постепенное понижение температуры
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Минцифры назвало использование Max добровольным
21 ноября, 17:25
Минцифры назвало использование Max добровольным
Ранее краснодарские студенты жаловались на требование установить приложение

Реклама на сайте