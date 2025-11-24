В Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута. Оперштаб о них не сообщал

У берегов Анапы и Темрюкского района обнаружили фракции нефтепродуктов. Волонтеры самостоятельно очистили пляжи

21 ноября волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах мелких фракций мазута в поселке Волна Темрюкского района. По словам очевидцев, мазут растянулся от порта в сторону мыса.



За день волонтеры убрали 4 км пляжа, а специалисты МЧС, как заявили активисты, к помощи не подключились. 24 ноября в поселке Волна мазут не нашли.

22 ноября о единичных выбросах нефтепродуктов рассказали волонтеры Анапы. К 23 ноября мазут «разбросало» на 6 км береговой линии от станицы Благовещенской до Витязевой косы и от Бугазской косы до поселка Веселовка.



«Принимаем действительность. Боремся. Да, у нас есть выбор: делать или нет. У природы выбора нет», — написали активисты.



Утром 24 ноября мазут вновь зафиксировали на очищенных участках пляжей. По словам волонтеров, несколько дней назад они находили единичные фракции, а сейчас это «скопление» нефтепродуктов.



«Самое поганое, что нельзя подождать, пока все вынесет и разочек собрать. Не собрал — ушло под песок, замыло, запесочило. Привет, просеивание всей зоны на ощупь», — поделились они.



Отметим, что телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края не сообщал новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района.

Поселок Волна, Темрюкский район © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины»

Напомним, что в июле 2025 года в Росприроднадзоре отметили, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.



23 октября губернатор Кубани заявил, что к берегам Тамани и Темрюка приближается новое пятно из 900 тонн мазута. В регионе начали подготовку к новым возможным выбросам нефтепродуктов. Спустя месяц крупных фракций мазута на побережье не обнаружили.