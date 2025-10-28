«Потребовались десятки тысяч погибших птиц, чтобы это осознать». Ветврачи Анапы предложили другой способ очистки замазученных пернатых

27 октября телеграм-канал «Спасаем море» сообщил , что ветврачи штаба по спасению птиц и госпиталя дикой природы Екатерина Рачинская и Елена Артамонцева предложили другой способ реабилитации и спасения птиц, пострадавших от разлива нефти в Керченском проливе. Ранее пернатых долго содержали в реабилитационных центрах, чтобы восстановить водоотталкивающее свойство пера после очистки. «Мы столкнулись с дилеммой. Птица с мазутом отмывалась, выводилась из интоксикации, и дальше по всем международным рекомендациям ее нужно было выпускать в природу. Первая такая попытка закончилась плачевно — большинство птиц погибло. Казалось бы, надо какое-то время дать птице восстановить водоотталкивающее свойство пера, передержав в оптимальных условиях. Мы подумали, как это время можно сократить. Позже мы выяснили, что если структура пера нарушена, то пока не выросло новое, надо ждать линьки. То есть, птица должна долго быть в неволе. Это неподходящее условие содержания. Никакие наши бассейны и тазики море не заменят», — заявили специалистки.

Врачи рассказали, что в неволе у птиц начал вырабатываться гормон стресса, падал иммунитет и они заболевали. Также птиц кормили либо принудительно, либо пернатые ели из кормушек, утрачивая охотничьи инстинкты.

«Какой ценой дается содержание птицы? Сколько уходит шприцов, пеленок, коробок, зондов. Огромное количество отходов, потенциально опасных для человека. Когда мы спасем птицу, то не думаем об этом, но с точки зрения экологии, устраняя последствия одной катастрофы, мы создаем другую», — отметила Елена Артамонцева.



Проанализировав подобный годовой опыт работы, экспертки пришли к выводу, что птиц необходимо отмывать и сразу возвращать в дикую природу.



«Мы пробовали и так, и эдак. Не надо изобретать велосипед. Нужно соблюдать инструкции, которые существуют в международном сообществе. Нефтепродукты разливались раньше. Не только у нас. Этот опыт осмыслен и переведен в инструкцию», — поделилась Екатерина Рачинская.

Помимо этого, ветеринары предложили отмывать птиц по другой технологии — не касаясь руками пера, под обычным давлением теплой воды с пеной:



«Перо состоит из неких крючочков, которые видны только под микроскопом. Они как чешуйки у бабочки. Если мы начинаем птицу тереть, то травмируем их. Может, это будет дольше по времени. Но у птицы будут шансы».

27 октября волонтеры отмыли пострадавшую серощечку по новой технологи, выпустили через 1,5 суток и поделились своими впечатлениями:



«Ни один выпуск не сравним с этим. Осознанное чувство, что ты точно уверен в ее безопасности. То, как она ныряла и «улетала» от нас, — это невероятное ощущение. Потребовались десятки тысяч погибших птиц, чтобы это осознать и вернуться к мнению профессионалов с самого начала».



По словам Рачинской, испачканные птицы должны были проходить адаптацию в условиях, приближенных к естественным. В январе специалисты предложили властям создать некий водоем с пологим входом, огороженный от хищников, с точками обогрева и островками для птиц. Однако их мнение не услышали. Сейчас врачи уверены, что если птицы снова окажутся мазуте, то этот искусственный водоем будет необходим.



Напомним, 24 октября власти Кубани заявили, что к берегам Тамани и Темрюка приближается пятно из 900 тонн мазута. В Анапе начали подготовку к новым возможным выбросам нефтепродуктов и построили защитные валы.