Из Минвод начнут летать чартерные самолеты во вьетнамский Нячанг
Авиакомпания Azur Air будет выполнять полеты в Нячанг раз в 12 дней
14 мая пресс-служба чартерной авиакомпании Azur Air сообщила о запуске прямых рейсов между Минеральными Водами и вьетнамским Нячангом (аэропорт Камрань). Авиасообщение между городами отсутствовало 12 лет — с 2014 года.
Первый рейс запланирован на 23 мая. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 767, рассчитанном более чем на 330 пассажиров.
Читайте также:
В дальнейшем рейсы будут осуществляться один раз в 12 дней в рамках приобретенных туров во Вьетнам.
Отметим, что на данный момент из аэропортов юга России нет регулярных рейсов во вьетнамские города — добраться туда можно только с пересадками. В октябре 2025 года авиакомпания Azur Air объявляла о запуске полетов во Вьетнам из Краснодара, однако этих рейсов в расписании нет.
Как писали Юга.ру, с 30 апреля из Краснодара в Анталью летает еще одна иностранная авиакомпания.