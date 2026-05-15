Из Минвод начнут летать чартерные самолеты во вьетнамский Нячанг

Авиакомпания Azur Air будет выполнять полеты в Нячанг раз в 12 дней

14 мая пресс-служба чартерной авиакомпании Azur Air сообщила о запуске прямых рейсов между Минеральными Водами и вьетнамским Нячангом (аэропорт Камрань). Авиасообщение между городами отсутствовало 12 лет — с 2014 года.

Первый рейс запланирован на 23 мая. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 767, рассчитанном более чем на 330 пассажиров.