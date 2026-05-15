Грозы, туман и +24 °C: какая погода будет на Кубани в эти выходные?

Краснодарский край

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в субботу и воскресенье, 16–17 мая, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом и штормовым ветром с порывами 20–25 м/с. Ночью и утром возможен туман.

Несмотря на обильные осадки, в выходные на юго-западе края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Температура воздуха в регионе ночью — 10–15 °C, днем потеплеет до 22 °C. В горах ночью и днем будет холодно: столбик термометра не поднимется выше 5–10 °C. На Черноморском побережье ночью — 10–15 °C, днем — 17–22 °C.

В Краснодаре в субботу синоптики прогнозируют кратковременный дождь, а в воскресенье будет облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью — 12–14 °C, днем 16 мая — около 21 °C, 17 мая воздух прогреется до 24 °C.

Как писали Юга.ру, в Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за ливней, переувлажнения почвы и ветра до 22 м/с. В зоне риска оказались 58 населенных пунктов.

