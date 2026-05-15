Роспотребнадзор опроверг «засекречивание» данных о состоянии моря и песка в Анапе

15 мая пресс-служба федерального Роспотребнадзора назвала «некорректным» ранее опубликованное письмо управления по Краснодарскому краю, в котором говорилось о запрете на передачу СМИ результатов проб воды и песка. В ведомстве теперь утверждают, что никакой цензуры в отношении экологических последствий ЧС не вводилось. «Ответ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю некорректен. Запретов публиковать информацию о проводимых в Анапе мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их результатах не вводилось. Информация о ситуации в Анапе публикуется еженедельно», — заявили в главном управлении.

Напомним, что 13 мая эколог Евгений Витишко опубликовал официальный ответ Роспотребнадзора на депутатский запрос, в котором утверждалось обратное: ведомство отказывалось раскрывать данные о загрязнении воды и песка после разлива нефти.

В том документе управление ссылалось на распоряжение Правительственной комиссии, якобы ограничивающее круг лиц, имеющих доступ к этой информации, и прямо запрещающее передавать результаты мониторинга журналистам и блогерам. Витишко отметил, что без этих данных реальная концентрация опасных соединений в экосистеме курорта остается неизвестной.