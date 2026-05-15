В России тарифы за ЖКУ вырастут еще на 22% в ближайшие три года — Минэкономразвития

  © Фото Wayhomestudio, ru.freepik.com
В Минэкономразвития заявили об индексации стоимости коммунальных услуг в ближайшие годы

12 мая на сайте Минэкономразвития опубликовали сценарные условия социально-экономического развития РФ на ближайшие годы. Согласно документу, в 2027 году коммунальные услуги подорожают на 8,7%. В 2028 году рост составит 7,1%, а в 2029 году6,1%. То есть за три года стоимость ЖКУ вырастет на 22%.

В ведомстве уточнили, что показатели на 2027 и 2028 годы правительство утвердило еще осенью 2025 года. 

По данным министерства, повышение тарифов связано с инфляцией, разницей между прогнозируемой и фактической инфляцией прошлых лет, а также ростом цен на газ и электроэнергию.

Отметим, что предстоящим повышениям будет предшествовать еще одно. С 1 октября 2026 года коммуналка подорожает на 9,6%, а в Краснодарском крае — до 16,3%.

Напомним, что с начала года жители разных регионов РФ, в том числе Кубани, жалуются на выросшие коммунальные платежи. Местами суммы достигают 40–50 тыс. рублей за месяц. При этом в ФАС заявили, что никаких изменений тарифов ЖКХ в начале года не проводилось — стоимость официально «корректировалась» только на 1,7% из-за повышения НДС.

