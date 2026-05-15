Вернуться домой к Рождеству. В Краснодаре пройдет лекция о Первой мировой войне
Историк расскажет, какой след Первая мировая война оставила на карте мира (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 17 мая лекцию «Первая мировая: война, изменившая все». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.
Программа:
- почему европейские страны с большим энтузиазмом встретили начало войны;
- как намерение «вернуться домой к Рождеству» оказалось самым страшным заблуждением участников войны;
- как технологии, призванные улучшить жизнь человека, превратились в орудия массового уничтожения и навсегда изменили лицо войны;
- какой след забытая война оставила на карте мира — от Ближнего Востока до Балкан;
- почему уроки Первой мировой войны так важно помнить сегодня.
Лекция состоится 17 мая в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
