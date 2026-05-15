Вернуться домой к Рождеству. В Краснодаре пройдет лекция о Первой мировой войне

Краснодарский край

  • Маскировка позиции пулемета, 1915 год © Изображение является общественным достоянием
Историк расскажет, какой след Первая мировая война оставила на карте мира (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 17 мая лекцию «Первая мировая: война, изменившая все». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • почему европейские страны с большим энтузиазмом встретили начало войны;
  • как намерение «вернуться домой к Рождеству» оказалось самым страшным заблуждением участников войны;
  • как технологии, призванные улучшить жизнь человека, превратились в орудия массового уничтожения и навсегда изменили лицо войны;
  • какой след забытая война оставила на карте мира — от Ближнего Востока до Балкан;
  • почему уроки Первой мировой войны так важно помнить сегодня.

Первая мировая война началась из-за клубка противоречий, который годами накапливался в Европе. Непосредственным «спусковым крючком» стало событие 28 июня 1914 года.

В этот день наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена София были убиты в Сараево. Стрелял Гаврило Принцип — боснийский серб, член националистической организации «Млада Босна». Целью убийц было освобождение Боснии из-под власти Австро-Венгрии и ее объединение с Сербией.

Лекция состоится 17 мая в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 16 мая пройдет «Ночь музеев». Галереи будут открыты до позднего вечера, посетить их можно бесплатно. 

Новости

