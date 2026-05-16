Краснодарский театр современного искусства объявил кастинг — ищут молодых танцоров
Театр современного искусства ищет танцоров с образованием или опытом для работы в штате (18+)
12 мая краснодарский Театр современного искусства (ТСИ) объявил кастинг — учреждение ищет артистов в штат.
Творцам предлагают официальное трудоустройство, полную занятость, а также возможность развиваться и выходить на сцену.
Кандидат должен быть старше 18 и младше 27 лет, а также иметь хореографическое образование либо среднее общее образование и опыт участия в любительском хореографическом коллективе не менее пяти лет.
Кастинг будет состоять из нескольких этапов. До 20 мая необходимо отправить онлайн-заявку на почту casting.TSI@yandex.com, указав личные данные и приложив 2–4 видео с танцевальными номерами. Заявки рассмотрят до 25 мая.
Очный этап пройдет 25 и 26 июня в театре. Участникам необходимо будет подготовить танцевальное соло, а также выучить комбинацию от педагога.
