Мэр Краснодара снова пообещал построить новые ливневки в городе после потопа в Музыкальном микрорайоне

Краевой оперштаб 27 июня сообщил, что в Краснодаре выпало 109 мм осадков, городские власти сообщили дали цифру в 73 мм. Но это не повлияло на ситуацию в Музыкальном микрорайоне — там снова потоп

Проблему потопов в Музыкальном микрорайоне «решали» уже не один раз. Почти ровно шесть лет назад, в 2016 году, после сильного дождя затопило большую часть Краснодара. Критическая ситуация сложилась в Музыкальном микрорайоне. Бывший мэр Краснодара Владимир Евланов тогда говорил, что для решения проблемы подтопления всей северо-восточной части города необходимо достроить ливневый коллектор (на тот момент его готовность составляла 80%) на улице Петра Метальникова. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обещал помочь с финансированием.

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В 2018 году другой бывший мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о сроках и условиях строительства ливневого коллектора для Музыкального микрорайона. Так как не все земли в Музыкальном микрорайоне принадлежат городу, этот процесс затянулся. В октябре в городе начали достраивать коллектор. В 2019 году в мэрии Краснодара сообщили, что в целом все участки для запуска системы ливнеотведения северной и северо-восточной части Краснодара находятся в завершающей стадии. В том же году коллектор запустили в эксплуатацию. В декабре 2019 года в Музыкальном микрорайоне достроили и запустили одну из самых мощных (по словам чиновников) насосных станций в городе. Её можно смело назвать долгостроем: станцию начали строить в 2013 году, в 2015 году работы остановились и продолжились только в 2018 году. Планировалось, что после всех работ система водоотведения улучшится в Музыкальном микрорайоне, а также в районе улиц Московской, Петра Метальникова и Российской.

В 2020 году власти Краснодара представили план развития Музыкального микрорайона до 2022 года. Там была и трамвайная ветка, и новые дороги, и ливневки. «В 2020 и 2021 году работа по усовершенствованию коллектора продолжится», — сообщали тогда в мэрии. 26 июня 2022 года Музыкальный снова затопило после дождя. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что со вчерашнего дня в городе выпало 109 мм осадков (это рекордные цифры, подобное явление наблюдали в городе последний раз в 1970 году , тогда за сутки выпало 108 мм). В результате чего затопило 62 придомовых территории.

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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко озвучил другие цифры. По его словам, за сутки выпало более 73 мм осадков (что тоже больше среднемесячной нормы). «Всего в Краснодаре сейчас откачивают воду по 124 адресам. По городу работает около 30 единиц спецтехники. Поставил задачу — до конца дня сделать все улицы проезжими. Ливневка на этом участке работает, однако в нее в районе Гомельской уходит вода из Музыкального микрорайона. Ситуация, мягко говоря, ненормальная. Понятно, что большой уровень выпадения осадков. Да, воды много, но она должна уходить через ливневку, либо соответствующие службы должны быстро ее откачать», — написал Алексеенко в своем телеграм-канале. Вновь после потопа власти пообещали строить в Музыкальном новые сети ливнеотведения, правда не сказали, когда их собираются хотя бы спроектировать.