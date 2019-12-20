В Краснодаре достроили насосную станцию на улице им. Петра Метальникова

Новая насосная станция на улице им. Петра Метальникова —одна из самых мощных в Краснодаре. Ее обеспечили электроснабжением, установили и подключили все насосы. Станция начнет работать во время ближайшего сильного дождя. Мэр краевой столицы Евгений Первышов заявил, что станция являлась долгостроем. Ее начали строить в 2013 году, в 2015-м работы остановились и продолжились только в 2018-м. Теперь планируется, что система водоотведения улучшится в Музыкальном микрорайоне, а также в районе улиц Московской, Петра Метальникова и Российской.

На канализационно-насосной станции № 3 по улице им. Петра Метальникова установили три мощных насоса немецкой фирмы Wilo. Глубина станции — 13 метров, мощность — 14,5 тыс. кубометров в час. Для подключения на территории построили трансформаторную подстанцию, для которой провели почти 5 км линии электропередачи от подстанции «ЗИП» по улице Тополиная Аллея.

Кроме того, специалисты завершают расчистку ливневого коллектора протяженностью 5 км по улице Российской. Труба диаметром 1,6 метров была полностью заилена. Работы планируют закончить за две недели, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.