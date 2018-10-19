В Краснодаре возобновили строительство ливневого коллектора в Музыкальном микрорайоне

В Краснодаре возобновили работы по строительству ливневого коллектора на улице Петра Метальникова

Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 октября пояснил, что из-за отсутствия коллектора при непогоде несколько районов города подтапливает. Система водоотведения необходима для Музыкального микрорайона, а также улиц Петра Метальникова, Московской, Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской.

Строительство ведут на трех участках: насосной станции, камере гашения и водоотводном канале от Ростовского шоссе до улицы Дзержинского. По словам Первышова, эти участки выбрали именно потому, что их достройка позволит частично запустить систему водоотведения. В дальнейшем все три участка соединят с инфраструктурными сетями, которые уже построены.

На одном из участков коллектора возводят насосную станцию. Для нее уже построили трансформаторную подстанцию. Ожидается, что она станет одной из самых мощных канализационных насосных станций в городе. Мэр поручил запустить станцию в первом квартале следующего года.

Второй участок, на котором ведут работы, — камера гашения. Она представляет собой технический водоем, куда насосная станция будет сбрасывать откачиваемую воду. Работы на участке планируют завершить в течение месяца. Из водоема вода будет поступать в колодец, а оттуда — в специальный канал, на котором тоже сейчас ведут работы.

Глава города поручил следить за тем, чтобы в расчищенный канал не сбрасывали строительный мусор и отходы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.