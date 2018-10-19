В Краснодаре возобновили строительство ливневого коллектора в Музыкальном микрорайоне
В Краснодаре возобновили работы по строительству ливневого коллектора на улице Петра Метальникова
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Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 октября пояснил, что из-за отсутствия коллектора при непогоде несколько районов города подтапливает. Система водоотведения необходима для Музыкального микрорайона, а также улиц Петра Метальникова, Московской, Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской.
Строительство ведут на трех участках: насосной станции, камере гашения и водоотводном канале от Ростовского шоссе до улицы Дзержинского. По словам Первышова, эти участки выбрали именно потому, что их достройка позволит частично запустить систему водоотведения. В дальнейшем все три участка соединят с инфраструктурными сетями, которые уже построены.
На одном из участков коллектора возводят насосную станцию. Для нее уже построили трансформаторную подстанцию. Ожидается, что она станет одной из самых мощных канализационных насосных станций в городе. Мэр поручил запустить станцию в первом квартале следующего года.
Второй участок, на котором ведут работы, — камера гашения. Она представляет собой технический водоем, куда насосная станция будет сбрасывать откачиваемую воду. Работы на участке планируют завершить в течение месяца. Из водоема вода будет поступать в колодец, а оттуда — в специальный канал, на котором тоже сейчас ведут работы.
Глава города поручил следить за тем, чтобы в расчищенный канал не сбрасывали строительный мусор и отходы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как писали Юга.ру, вопрос о строительстве ливневого коллектора в Музыкальном микрорайоне обсуждали не раз. Например, летом 2016 года из-за ливня в этом микрорайоне вода поднялась выше 1,5 м. При этом вышла из строя насосная станция по откачке воды с улицы Московской до Петра Метальникова. После происшествия Владимир Евланов, который был на тот момент главой города, заявил, что для решения проблемы подтоплений Московской и прилегающих к ней улиц необходимо достроить ливневый коллектор на улице Петра Метальникова. Тогда готовность коллектора составляла 80%. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обещал рассмотреть вопрос финансирования достройки объекта.
В этом году 16 июля в разных частях Краснодара прошел сильный дождь, в результате которого подтопило дороги. К вечеру движение востановили. однако на улице Московской последствия ливня ликвидировали всю ночь и на следующий день. Спасатели эвакуировали пассажиров маршрутки, затонувшей на этой улице, с помощью лодки.
Позже Первышов заявил, что в Краснодаре необходимо создать собственную службу по контролю за ливневой канализацией. Также, по его словам, на достройку коллектора на улице Петра Метальникова потребуется более 1 млрд рублей. Деньги планируют выделять из городского бюджета.
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