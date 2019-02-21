В Краснодаре восстановили движение по Петра Метальникова после ремонта коллектора

Краснодарский край

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В Краснодаре после завершения одного из участков строительства магистрального ливневого коллектора для северно-восточной части города восстановили движение по улице Петра Метальникова

Как писали Юга.ру, работы по строительству ливневого коллектора возобновили на 220-метровом участке в ноябре. На время проведения ремонта было полностью закрыто движение по улице Петра Метальникова в сторону Российской. Их планировалось завершить до конца 2018 года.

«Теперь трубы по ул. Российской, которые раньше были из "ниоткуда в никуда", врезаны в новый участок коллектора на улице Петра Метальникова. После укладки трубы диаметром 1,8 метра проезжая часть полностью восстановлена и открыта для проезда транспорта. Также возобновлено движение на перекрестке улиц Российской и Петра Метальникова», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Там отметили, что в целом все участки для запуска системы ливнеотведения северной и северо-восточной части Краснодара сейчас в завершающей стадии. 

Мэр города Евгений Первышов на выездном совещании рассказал о текущих работах.

«Мы завершаем соединение всех участков и сможем уводить воду сразу с нескольких территорий — районов улиц Восточно-Кругликовской, Российской, Уссурийской, Петра Метальникова и Московской. Дальше мощная насосная станция, работы на которой также завершаются, будет перекачивать воду в канал до балки реки Осечки. Этот этап также выполнен. Рассчитываю, что в течение ближайших полутора-двух месяцев система уже начнет работать», — сказал Первышов.

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Он также отметил, что параллельно завершается подготовка проекта планировки Музыкального микрорайона. После запуска в работу системы ливнеотведения сети проложат в самом микрорайоне, после чего там можно будет строить асфальтовые дороги, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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