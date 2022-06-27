Дождь, который шел больше суток, затопил улицы Краснодара

На Краснодар с ночи 25 и до утра 27 июня, по данным краевого оперштаба, вылилось 109 мм осадков (один миллиметр — это примерно один литр воды на квадратный метр). Рассказываем, к чему привел затяжной дождь и какие районы оказались затоплены

Больше всего досталось Музыкальному микрорайону Краснодара. Еще в 2019 году в микрорайоне построили новую мощную насосную станцию для отвода дождевой воды, от такого ливня не спасла даже она. Рано утром по улице Московской в районе пересечения с улицей Петра Метальникова перекрыли движение автомобилей, воду с улицы Московской откачивала спецтехника.

Согласно оперативной информации, в Краснодаре подтопило 62 придомовые территории, это не только частные, но и многоквартирные дома. Вода «‎зашла»‎ в 9 домов, уровень затопления от 5 до 10 сантиметров.

Видео с затопленными улицами в социальные сети ночью и рано утром выложили из поселка Российский, отремонтированной недавно улицы 40-лет Победы, Черкасской, Гаврилова. Очевидцы сообщили, что в районе вокзала «‎Краснодар-2»‎ утонула машина.

В администрации Краснодара еще вечером 26 июня сообщили, что на улицах города работает 23 машины для откачки воды. В мэрию поступило несколько заявок от жителей домов. Вечером 26 июня воду откачивали:

— ул. Бульвар Строителей;

— ул. Российская;

— ул. Дружная;

— ул. им. Мусоргского.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, из-за дождей почти на всей территории края из берегов в ближайшее время могут выйти реки в нескольких районах. Под угрозой Крымский район, Горячий Ключ, Абинский и Северский районы, Апшеронский, Мостовский и Лабинский районы.

Ранее Юга.ру писали, что по прогнозам синоптиков, на Кубани еще несколько дней будут идти дожди.