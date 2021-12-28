«Это просто безумие». Прокурор Кубани рассказал о проблемах Музыкального микрорайона

Застраивать этот район начали еще в 2000-х годах. Куратор Музыкального Виталий Катунин рассказал в интервью Юга.ру, что большинство домов там построены незаконно. А мэр Краснодара Андрей Алексеенко, находясь в должности вице-губернатора, говорил , что район проще снести и построить заново. По его словам, сделать там комфортный для жизни район просто невозможно.

Табельский рассказал, что все многоквартирные дома в Музыкальном, которых порядка 215, учтены прокуратурой и надзорными органами. Все дома обследованы и обеспечены коммунальными ресурсами.

Но после проверок выяснили, что в большинстве случаев дома строили с превышением разрешенной этажности. Всех частных застройщиков удалось установить.

«Большая беда случилась, когда там загорелось мансардное помещение дома [пожар произошел в сентябре 2020 года. Его площадь составила 800 кв. метров — прим. редакции]. Застройщиков заставили все переделать. Мое твердое убеждение — никаких мансард быть не должно. Дома 24 этажа, и там мансарда. Куда там спасешься? Если мансарда по такому способу построена, то это смерть людям, которые там проживают», — прокомментировал Табельский.

В ведомстве занимаются вопросом недопущения строительства мансард такого вида, как в Музыкальном. Несколько лет назад по этому поводу проводилась проверка во всех домах района.

«Это просто безумие. Там никто ничего не соберет и ничего не скажет. Мы тогда отправили в места не столь отдаленные архитектора и других причастных лиц», — добавил прокурор.

Сегодня в ведомстве нет уголовных дел по Музыкальному микрорайону. Там проживает около 70 тыс. человек, и приоритетным направлением органов власти является повышение качества жизни людей. Для того чтобы муниципалитет мог вкладывать деньги в развитие микрорайона, проводится изъятие частных земель.

«Один из немногих моментов, когда все есть, а лицо никак найти не можем. Судебным решением его ввели в эксплуатацию, то есть фактически он узаконен. С тех судебных решений прошло минимум десять лет, там и срок давности истек. Даже на формальной основе в суде нас отодвинут. Здесь решать нужно комплексно и смотреть администрации — либо расселять микрорайон, либо благоустраивать», — сказал Табельский.