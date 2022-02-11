В Краснодаре приступили к ремонту дорог, которые таяли вместе со снегом

В Краснодаре ремонтируют ямы на улице Ставропольской

Напомним, в январе в Краснодаре прошли обильные снегопады — выпало 44 см снега. Трамваи застревали на нерасчищенных рельсах, а автобусы приходилось толкать пассажирам. Когда снег начал таять, в городе затопило улицы. В образовавшихся лужах до сих пор тонут машины.

Кроме того, на дорогах вместе со снегом исчезли участки асфальта. Юга.ру писали о ямах, которые самостоятельно латали краснодарцы. 4 февраля в мэрии сообщили, что к ямочному ремонту приступят после потепления. Начать восстановление дорог планировали 8 февраля. Так и произошло.

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Как рассказали в мэрии 10 февраля, за два дня отремонтировали участок улицы Ставропольской от Трамвайной до Айвазовского, работы продолжают на участке от Айвазовского в сторону Вишняковой. Напомним, весь отрезок дороги от Трамвайной до Вишняковой ремонтировали по нацпроекту летом 2018 года. Но уже в прошлом году «после температурных качелей, заморозков и большого количества снега» пришлось засыпать ямы.

Сейчас к ремонту готовят улицы Калинина, Рашпилевскую, Атарбекова, Герцена, Воровского. Всего планируют восстановить 50 участков автодорог общей площадью около 10 тыс. кв. метров. Работы ведут в основном ночью, чтобы не мешать транспорту. Также 8 февраля начали чинить тротуар по улице Коржнева — там талые воды вымыли свежий грунт, из-за этого деформировалось основание тротуара и съехала плитка.