Власти Краснодара пообещали начать ремонт дорог после потепления

Сотрудники департамента транспорта изучают дороги, где появились трещины и ямы из-за снегопадов и перепада температур. После наступления теплой погоды их планируют отремонтировать

В мэрии Краснодара 4 февраля сообщили, что на состоянии дорог плохо сказываются температурные качели и большое количество осадков. Директор городского департамента транспорта Владимир Архипов рассказал, что дорожное полотно не выдерживает таких нагрузок.

«Сейчас мы собираем информацию по всему городу, пригородным населенным пунктам — где больше всего пострадало дорожное покрытие, что нужно в первую очередь ремонтировать, составляем акты, чтобы в конце февраля — начале марта приступить к ремонту», — заявил Архипов.

По предварительным подсчетам чиновников, с наступлением теплой погоды придется отремонтировать около 10 тыс. кв. метров дорог и привести в порядок гравийные дороги. В первую очередь работы проведут там, где двигается общественный транспорт.

Также сотрудники департамента осмотрят дороги, которые ремонтировались по разным программам с 2018 года по 2021 год. Серьезные дефекты будут устранять подрядчики по гарантии.