В Краснодаре застрявший транспорт мешает движению трамваев, а автобусы приходится толкать пассажирам

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре 24 января из-за снегопада случился транспортный коллапс. Горожане жалуются, что не могут уехать на общественном транспорте

В Краснодаре уже несколько дней идет сильный снегопад. На дороги падают деревья, выросло число ДТП и начались перебои в работе общественного транспорта

В соцсетях краснодарцы пишут, что не могут уехать даже на трамвае. Рельсы засыпало снегом, а сугробы не убирают. 

Утром трамваи не смогли проехать по улице Просторной в Комсомольском микрорайоне. На кадрах, которыми поделился в паблике местный житель, видно, как стоят несколько трамваев.

Затем в телеграме поделились кадрами, как заснеженные рельсы чистят от снега лопатами. Но по словам автора поста, это делали не сотрудники администрации и КТТУ.

Но на некоторых улицах все же есть снегоуборочная техника.

На конечной остановке по улице Домбайской краснодарцы не могли дождаться троллейбуса № 15. 

В пресс-службе МУП «КТТУ» Юга.ру сообщили, что аварий из-за снега нет. Все простои связаны с застрявшим на трамвайном полотне сторонним транспортом, либо с падением деревьев или их ветвей на контактную сеть. 

«Сотрудники службы пути и службы энергохозяйства оперативно реагируют на обстановку и устраняют помехи максимально быстро. Для очистки трамвайных путей при необходимости используется спецтехника», — добавили в пресс-службе.

Краснодар Общественный транспорт Погода

Новости

В Краснодарском крае и Адыгее без электричества остались 33 тыс. человек
В Краснодаре из-за снега деревья падают на дороги, машины и тротуары
На трассе А-147 Джубга — Сочи ввели реверсивное движение из-за обрушившейся дороги
В Краснодаре застрявший транспорт мешает движению трамваев, а автобусы приходится толкать пассажирам
Аэропорт Краснодара снова закрыли из-за непогоды
В Краснодаре спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дома

Лента новостей

На Кубани циклон сохранит снежную погоду еще на несколько дней
Сегодня, 09:10
На Кубани циклон сохранит снежную погоду еще на несколько дней
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
20 января, 13:03
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Как Дая живет в большом и неудобном Краснодаре
«Картина малорадостная»
Вчера, 08:00
«Картина малорадостная»
Что изменилось на Кубани и в России за год после акции в поддержку Навального

Реклама на сайте