В Краснодаре застрявший транспорт мешает движению трамваев, а автобусы приходится толкать пассажирам
В Краснодаре 24 января из-за снегопада случился транспортный коллапс. Горожане жалуются, что не могут уехать на общественном транспорте
В Краснодаре уже несколько дней идет сильный снегопад. На дороги падают деревья, выросло число ДТП и начались перебои в работе общественного транспорта
В соцсетях краснодарцы пишут, что не могут уехать даже на трамвае. Рельсы засыпало снегом, а сугробы не убирают.
Утром трамваи не смогли проехать по улице Просторной в Комсомольском микрорайоне. На кадрах, которыми поделился в паблике местный житель, видно, как стоят несколько трамваев.
Затем в телеграме поделились кадрами, как заснеженные рельсы чистят от снега лопатами. Но по словам автора поста, это делали не сотрудники администрации и КТТУ.
Но на некоторых улицах все же есть снегоуборочная техника.
На конечной остановке по улице Домбайской краснодарцы не могли дождаться троллейбуса № 15.
В пресс-службе МУП «КТТУ» Юга.ру сообщили, что аварий из-за снега нет. Все простои связаны с застрявшим на трамвайном полотне сторонним транспортом, либо с падением деревьев или их ветвей на контактную сеть.
«Сотрудники службы пути и службы энергохозяйства оперативно реагируют на обстановку и устраняют помехи максимально быстро. Для очистки трамвайных путей при необходимости используется спецтехника», — добавили в пресс-службе.