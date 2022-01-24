В Краснодаре застрявший транспорт мешает движению трамваев, а автобусы приходится толкать пассажирам

В Краснодаре 24 января из-за снегопада случился транспортный коллапс. Горожане жалуются, что не могут уехать на общественном транспорте

В Краснодаре уже несколько дней идет сильный снегопад. На дороги падают деревья, выросло число ДТП и начались перебои в работе общественного транспорта

В соцсетях краснодарцы пишут, что не могут уехать даже на трамвае. Рельсы засыпало снегом, а сугробы не убирают.

Утром трамваи не смогли проехать по улице Просторной в Комсомольском микрорайоне. На кадрах, которыми поделился в паблике местный житель, видно, как стоят несколько трамваев.