Власти Краснодара через суд изымут участок улицы, которую жители называют Автомогильной

В администрации Краснодара рассказали о возвращении в собственность города участка улицы Автомобильной. Ранее горожане жаловались, что после дождя там тонут машины

9 февраля в мэрии Краснодара сообщили, что в судебном порядке возвращают в собственность города последний участок улицы Автомобильной. Потом дорогу там собираются отремонтировать на отрезке от Ростовского Шоссе до улицы Московской.

«Проектом предусмотрено строительство двухполосной дороги, тротуара, ливневой канализации, уличного освещения и велодорожки, а также модернизация инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении администрации.

Чиновники решат, привлекать ли субсидии, чтобы начать ремонт в 2022 году. В первом квартале года планируют восстановить на улице гравийное покрытие.

Ранее жители Краснодара неоднократно жаловались на состояние дороги на улице Автомобильной. Горожане даже предложили переименовать ее.