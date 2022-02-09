Власти Краснодара через суд изымут участок улицы, которую жители называют Автомогильной
В администрации Краснодара рассказали о возвращении в собственность города участка улицы Автомобильной. Ранее горожане жаловались, что после дождя там тонут машины
9 февраля в мэрии Краснодара сообщили, что в судебном порядке возвращают в собственность города последний участок улицы Автомобильной. Потом дорогу там собираются отремонтировать на отрезке от Ростовского Шоссе до улицы Московской.
Читайте также:
«Проектом предусмотрено строительство двухполосной дороги, тротуара, ливневой канализации, уличного освещения и велодорожки, а также модернизация инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении администрации.
Читайте также:
Чиновники решат, привлекать ли субсидии, чтобы начать ремонт в 2022 году. В первом квартале года планируют восстановить на улице гравийное покрытие.
Ранее жители Краснодара неоднократно жаловались на состояние дороги на улице Автомобильной. Горожане даже предложили переименовать ее.
Ранее Юга.ру писали, что ремонт улицы Автомобильной на участке от Ростовского шоссе до улицы Московской планировали провести за счет облигационного займа в 2021 году. Об этом год назад рассказывал бывший заместитель мэра города Артем Доронин.