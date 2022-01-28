В Карасунском округе Краснодара планируют отремонтировать дороги

В 2022 году в Карасунском округе хотят обустроить трамвайные остановки, построить тротуары и отремонтировать дороги

В Краснодаре в 2022 году планируют привести в порядок дороги и тротуары в Карасунском округе. Планируется, что по современным стандартам обустроят десять трамвайных остановок, продолжат строительство тротуаров и отремонтируют восемь участков дорог.

В мэрии обещают отремонтировать следующие участки:

Также в 2022 году планируют заасфальтировать улицу Энгельса. На улицах Магистральной и Просторной хотят поднять уровень десяти трамвайных остановок. Четыре из них хотят обустроить в первом полугодии, еще шесть — до конца года.