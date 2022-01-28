В Карасунском округе Краснодара планируют отремонтировать дороги
В 2022 году в Карасунском округе хотят обустроить трамвайные остановки, построить тротуары и отремонтировать дороги
В Краснодаре в 2022 году планируют привести в порядок дороги и тротуары в Карасунском округе. Планируется, что по современным стандартам обустроят десять трамвайных остановок, продолжат строительство тротуаров и отремонтируют восемь участков дорог.
В мэрии обещают отремонтировать следующие участки:
- улица Бершанской — от М4 «Дон» до улицы 8 Марта;
- улица Бершанской — от Трамвайной до Шевченко;
- улица Ярославского — от Крылатой до дома № 2;
- улица Северная в станице Старокорсунской — от Красноармейской до трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края;
- улица Тюляева — от Уральской до Сормовской;
- улица Новгородская — от Волжской до Ялтинской;
- проезд Норковый в поселке Знаменском — от улицы Светлой до Платиновой;
- подъездная дорога к поселку Дорожному.
Также в 2022 году планируют заасфальтировать улицу Энгельса. На улицах Магистральной и Просторной хотят поднять уровень десяти трамвайных остановок. Четыре из них хотят обустроить в первом полугодии, еще шесть — до конца года.
Как писали Юга.ру, власти планируют в 2022 году потратить на ремонт и обслуживание дорог в Краснодарском крае около 38 млрд рублей.