Остановки в сугробах и ледяные тропки: показали зимний Краснодар глазами пешехода

Узнали, с какими трудностями столкнулись пешеходы из-за снегопада

Напомним, с вечера 21 по утро 24 января в Краснодаре шел сильный снег, высота снежного покрова достигла 44 см. Из-за снегопада фуры блокировали целые улицы, трамваи застревали на нерасчищенных рельсах, спецтехника до сих пор не вывозит мусор. Кроме того, жители сообщали о деревьях, падающих под тяжестью снега на тротуары и припаркованные машины. В одном жилом доме случился пожар, когда упавшее дерево оборвало электрические провода.

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Юга.ру прогулялись по Краснодару и узнали, с какими трудностями сталкиваются пешеходы в заснеженном городе. Тропинки в сугробах На большинстве городских улиц тротуары и дороги не расчищены. Удаленность от центра роли не играет: даже на центральной Красной от Длинной до Горького большая часть тротуаров в снеге. Протоптанные дорожки стали скользкими, они узкие и неровные. Ноги съезжают вбок, с каждым прошедшим тропинка становится все более опасной. В итоге там, где автомобильное движение не оживленное, люди идут прямо по проезжей части.

Люди ходят по снежной каше на проезжей части © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Тропа © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

При этом водители не сбавляют скорость рядом с пешеходами и окатывают их ледяной водой из луж. В некоторых местах жители сами чистили дорожки лопатами, дела там обстоят лучше, но не всегда. Кое-где на очищенном от снега асфальте с вечера оставалась вода, за ночь она превратилась в слой льда. Песок в желтых контейнерах есть, но рассыпать его успели не везде. Иногда тропинка упирается в огромный сугроб, упавший с крыши или заботливо счищенный хозяином, — пройти там нельзя. Пешеходу нужно снова возвращаться на проезжую часть.

Тропа упирается в сугроб © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Заледеневшая тропа © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Расчищенный, но обледеневший тротуар © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Над дорожками угрожающе нависают обледеневший снег с крыш и ветки деревьев, сломанные или склонившиеся под весом снега. Большинство остановок общественного транспорта просто вытоптаны пассажирами, иногда неравномерно. Так что трамвай может открыть двери не там, где снег уже сровняли со ступенькой, а напротив сугроба.

В Краснодаре 4-тый день чистят город от снега. Это остановка трамвая на центральной улице Красной, ровно между администрациями города и края. Эти три квартала герои уборки пока не преодолели. pic.twitter.com/6PFRP9trT2 — Туподар 🖤 Краснодар (@typodar) January 26, 2022

В мэрии сообщают, что в уборке снега на пешеходных участках занимаются 36 единиц техники и более 550 человек.

Подземные переходы Утром 25 января в соцсетях появились фото заснеженных подземных переходов, где проходима только часть лестницы, а пандусы полностью засыпаны.

Юга.ру спросили в мэрии, кто отвечает за очистку переходов и когда ждать их освобождения. Ситуацию не прокомментировали, но через сутки в соцсетях рассказали, что очистили переход. Журналистка Юга.ру проверила четыре перехода на улице Зиповской: они действительно очищены, но не везде подходы к пандусам освободили от гор грязного снега. Там, к счастью, хотя бы не очень скользко — посыпали песком.

© Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Светящиеся пешеходные переходы В декабре 2020 года в Краснодаре установили два тестовых проекционных перехода. Предполагалось, что светящуюся разметку будет видно издалека в темное время суток, в дождь, снег или туман. Тогда в пресс-службе мэрии сообщили, что приборы не требуют особого ухода и рассчитаны на несколько лет беспрерывной работы. Летом 2021 года в городской администрации пообещали, что к концу 2022 года в Краснодаре установят 22 светящихся перехода. Новость возмутила урбанистов: проектор освещает пешехода только на середине дороги, при этом сама проекция зебры на пешеходе маскирует его от водителей. Активисты подчеркивают, что освещать нужно самого пешехода, а также убирать препятствия вокруг переходов — это безопаснее и дешевле. Снегопад позволил протестировать разметку: проектор на перекрестке улиц Яна Полуяна и Скрябина вообще не заработал.

А работающая зебра на снег проецируется так неровно, что только затрудняет переход через проезжую часть.