В Анапе в результате ДТП пострадал газопровод. Часть города осталась без газа

В Анапе водитель врезался в здания. Произошел пожар, повредивший газопровод

20 сентября мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что на улице Верхняя дорога водитель легкового автомобиля врезался в здания.

Произошло возгорание дома и торговых павильонов на площади 1500 кв. метров, которое уже потушили. Жильцов дома доставили в больницу, водителя задержали сотрудники полиции.

Во время пожара был поврежден газопровод, поэтому службам пришлось отключить подачу газа на участке от Анапы до села Витязево — это около 7 км. Жители домов на Пионерском проспекте и улице Верхняя дорога остались без ресурса.