В Анапе в результате ДТП пострадал газопровод. Часть города осталась без газа

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала МВД по Краснодарскому краю
    © Скриншот фото из телеграм-канала МВД по Краснодарскому краю

В Анапе водитель врезался в здания. Произошел пожар, повредивший газопровод

20 сентября мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что на улице Верхняя дорога водитель легкового автомобиля врезался в здания. 

Произошло возгорание дома и торговых павильонов на площади 1500 кв. метров, которое уже потушили. Жильцов дома доставили в больницу, водителя задержали сотрудники полиции.

Во время пожара был поврежден газопровод, поэтому службам пришлось отключить подачу газа на участке от Анапы до села Витязево — это около 7 км. Жители домов на Пионерском проспекте и улице Верхняя дорога остались без ресурса. 

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Восстановить подачу газа специалисты смогут только после обхода зданий и замены поврежденного газопровода. Сейчас жителей просят перекрыть газовые краны и ждать сообщений от аварийной службы.

Как писали Юга.ру, 17 сентября в Новороссийске из-за обломков беспилотника загорелось предприятие.

Автомобили Анапа Газ ДТП МЧС Пожары Полиция Происшествия

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В Анапе в результате ДТП пострадал газопровод. Часть города осталась без газа
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