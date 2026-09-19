Два дня в горах, субботник, трекинги и музыка: на Эльбрусе пройдет фестиваль «Чистая гора»

26 и 27 сентября на курорте «Эльбрус» пройдет бесплатный фестиваль экотуризма. Какая программа и как принять участие

Пресс-служба курорта «Эльбрус» анонсировала на 26–27 сентября экофестиваль «Чистая гора». Он пройдет уже в девятый раз и впервые в двухдневном формате. Первый день посвятят уборке территории. Участники выйдут на субботник сразу на нескольких участках — от берегов реки Баксан и поляны Азау до высокогорных станций курорта. Для волонтеров подготовят диджей-сеты, мастер-классы и угощение пловом.

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27 сентября программа будет более прогулочной и познавательной. Гостей ждут экотрекинги по живописным маршрутам и лекторий, где специалисты обсудят бережное отношение к горной природе и развитие экологической культуры региона. На протяжении двух дней будут доступны ярмарка локальных мастеров и детская анимация. Завершится фестиваль концертом с участием творческих коллективов и кавер-группы. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация по ссылке. 26 сентября гостей ждут к 09:00 на поляне Азау. Для участников из Нальчика и Пятигорска организуют трансфер.