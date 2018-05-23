В Краснодаре начался ремонт улицы Ставропольской

Мэр Краснодара Евгений Первышов утром 23 мая провел выездное совещание на улице Ставропольской, где стартовал ремонт ее четной стороны

Отрезок Ставропольской от Вишняковой до Трамвайной протяженностью 4,6 км стал одним из самых длинных участков, попавших в реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год.

Глава города подчеркнул, что работы на Ставропольской начались 15 мая — почти на полмесяца раньше запланированного срока. Ремонт планируется завершить через три месяца.

За это время заменят асфальтобетонное покрытие дороги и въездов парковок, выровняют колодцы инженерных коммуникаций, отремонтируют плитку, заменят бордюры и ограждения, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

На первом этапе демонтируют старый бордюрный камень, эти работы планируется завершить к началу июня. Примерно через две недели подрядчик начнет ремонтировать дорожное полотно, работы будут идти круглосуточно. Отмечается, что фрезеровку старого дорожного покрытия и укладку нового будут делать по ночам, днем Ставропольскую будут освобождать от спецтехники.

Ежедневно на объекте работают около 30 человек, задействовано 13 единиц спецтехники.