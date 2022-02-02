В Краснодаре вместе со снегом тает асфальт

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Из-за таяния снега на дорогах Краснодара появились ямы

Как писали Юга.ру, в январе Краснодар засыпало снегом: 44 см осадков даже ошибочно признали рекордным уровнем. Из-за снегопада в городе на день закрывали школы, замерзали животные, машины блокировали улицы. Больше сотни управляющих компаний получили штрафы за неубранный снег. 

Всю снежную неделю к мусорным бакам не могла подъехать спецтехника, и 31 января мэр Андрей Алексеенко поручил убрать весь мусор до конца дня. Но справиться за такой короткий срок не получилось.

Теперь снег растаял, а лучше не стало: на Кубани затопило почти 800 дворов, в Краснодаре машины утопают в лужах. Но даже там, где лужи не такие огромные, есть проблемы — в нескольких местах после таяния снега растаял и асфальт. Так, на улицах 1-го Мая, Ямальской, Россинского жители не захотели мириться с пробками из-за ям на дорогах и в ночь на 2 февраля решили засыпать их самостоятельно.

Федеральные трассы тоже пострадали.

Ямы появились и на улице Ставропольской, хотя год назад ее ремонтировали «после температурных качелей, заморозков и большого количества снега».

В администрации города сказали, что ямы на улицах Командорской, 1-го Мая и Ямальской починят в ближайшее время, когда установится хорошая погода и дорожное полотно высохнет. Ямы на Ставропольской не прокомментировали.

Напомним, через день Кубань снова ждет похолодание со снегом.   

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