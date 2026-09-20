Житель Армавира выстрелил в кота из окна многоэтажки. Питомец умер, полиция проводит проверку

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Армавир»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Армавир»

В Армавире мужчина застрелил кота. Полиция устанавливает личность живодера

17 сентября телеграм-канал «ЧП Армавир» сообщил, что неизвестный мужчина стрелял по животным из окна многоэтажного дома на улице Гоголя. Об этом рассказала местная жительница. 

По словам женщины, вечером 14 сентября мужчина выстрелил в ее кота — питомца нашли на дороге в луже крови. В ветеринарной клинике у животного обнаружили пулевое ранение и раздробление позвоночника. Кота пришлось усыпить. 

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Ветеринары определили, что выстрел был произведен сверху — с 3-5-го этажа, — на это указывает входное ранение. Жители района заявили, что это не первый случай гибели животного на улице Гоголя. Они опасаются, что мужчина может начать стрелять по людям. 

18 сентября пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что ведомство проводит проверку и устанавливает личность стрелка. 

Как писали Юга.ру, в августе в Анапе заметили несколько голубей с ярко-розовым оперением. По предварительным данным, птиц могли использовать для фотосессий.

Армавир Животные Котики Полиция Стрельба Убийство

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