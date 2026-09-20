Житель Армавира выстрелил в кота из окна многоэтажки. Питомец умер, полиция проводит проверку

17 сентября телеграм-канал «ЧП Армавир» сообщил, что неизвестный мужчина стрелял по животным из окна многоэтажного дома на улице Гоголя. Об этом рассказала местная жительница.

По словам женщины, вечером 14 сентября мужчина выстрелил в ее кота — питомца нашли на дороге в луже крови. В ветеринарной клинике у животного обнаружили пулевое ранение и раздробление позвоночника. Кота пришлось усыпить.