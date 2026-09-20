В Краснодаре и его окрестностях проверят работу сирен

В краевой столице и вблизи нее 22 и 29 сентября проверят работу 56 систем оповещения

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 11:00 22 и 29 сентября в городе и пригороде проведут проверку системы оповещения. Всего протестируют 56 сирен в микрорайоне Пашковском, в районе Западного Обхода, станице Елизаветинской, поселках Белозерном, Пригородном, Знаменском и Северном, хуторах Восточном и Ленина.

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Жители услышат сигнал «Внимание, проводится проверка системы оповещения!». Власти просят не паниковать, сохранять спокойствие, оставаться дома или на рабочих местах.