В Краснодаре и его окрестностях проверят работу сирен

Краснодарский край

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  • © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com
    © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com

В краевой столице и вблизи нее 22 и 29 сентября проверят работу 56 систем оповещения

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 11:00 22 и 29 сентября в городе и пригороде проведут проверку системы оповещения. 

Всего протестируют 56 сирен в микрорайоне Пашковском, в районе Западного Обхода, станице Елизаветинской, поселках Белозерном, Пригородном, Знаменском и Северном, хуторах Восточном и Ленина. 

«Работающая сирена — не экстренный случай»:

Жители услышат сигнал «Внимание, проводится проверка системы оповещения!». Власти просят не паниковать, сохранять спокойствие, оставаться дома или на рабочих местах.

Как писали Юга.ру, 18 сентября в Сочи атака беспилотников прервала голосование на избирательных участках.

Город Краснодар общество

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