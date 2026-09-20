В Краснодаре и его окрестностях проверят работу сирен
В краевой столице и вблизи нее 22 и 29 сентября проверят работу 56 систем оповещения
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 11:00 22 и 29 сентября в городе и пригороде проведут проверку системы оповещения.
Всего протестируют 56 сирен в микрорайоне Пашковском, в районе Западного Обхода, станице Елизаветинской, поселках Белозерном, Пригородном, Знаменском и Северном, хуторах Восточном и Ленина.
«Работающая сирена — не экстренный случай»:
Жители услышат сигнал «Внимание, проводится проверка системы оповещения!». Власти просят не паниковать, сохранять спокойствие, оставаться дома или на рабочих местах.
Как писали Юга.ру, 18 сентября в Сочи атака беспилотников прервала голосование на избирательных участках.
18 сентября, 16:16Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву
17 сентября, 12:34Рейды ОМОНа, гонка зарплат и сдвиг сроков
Как стройки Краснодарского края справляются с запретом на мигрантов