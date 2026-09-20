В Краснодаре 20 сентября работают 80 заправок, но бензина АИ-100 нет ни на одной из них
Власти рассказали, где в Краснодаре можно заправить автомобиль
20 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 80 АЗС. Горючее есть в наличии:
- бензин АИ-92 — на 51 заправке;
- бензин АИ-95 — на 49 заправках;
- дизельное топливо (ДТ) — на 74 заправках.
По данным властей, бензина АИ-100 нет ни на одной АЗС.
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Заправиться можно по адресам:
- «Роснефть»: Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской
- «Лукойл»: Тургенева, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская;
- «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
- «Татнефть» на Ростовском шоссе;
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная;
- «Ирбис» на Степана Разина;
- PNB: Шевченко, Монтажников;
- «ЮНК» на Российской;
- «Партнер» на Уральской;
- «ОПТИ» на Красных Партизан;
- Petrol на 70-летия Октября.
В течение дня список может измениться. Также по решению собственников на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.
Еще 26 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, 14 сентября под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины.
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