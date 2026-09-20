В Краснодаре 20 сентября работают 80 заправок, но бензина АИ-100 нет ни на одной из них

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Власти рассказали, где в Краснодаре можно заправить автомобиль

20 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 80 АЗС. Горючее есть в наличии: 

  • бензин АИ-92 — на 51 заправке;
  • бензин АИ-95 — на 49 заправках;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 74 заправках.

По данным властей, бензина АИ-100 нет ни на одной АЗС. 

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Заправиться можно по адресам:

  • «Роснефть»: Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской
  • «Лукойл»: Тургенева, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская;
  • «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников;
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • Petrol на 70-летия Октября.

В течение дня список может измениться. Также по решению собственников на некоторых АЗС запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.

Еще 26 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, 14 сентября под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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