На ремонт и обслуживание дорог в крае в 2022 году направят почти 38 млрд рублей

Дорожный фонд Краснодарского края на 2022 год составит 37,9 млрд рублей. На эти деньги планируют построить и отремонтировать около 300 км дорог

В администрации Краснодарского края сообщили, что в следующем году на содержание и ремонт дорог направят 37,9 млрд рублей. Эти деньги направят на продолжение строительства обхода Тимашевска, трассы из Краснодара в Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской. Кроме того, в 2022 году начнется строительство Восточного коридора в Краснодаре.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, за счет этих средств планируется построить, отремонтировать и реконструировать около 300 км, в том числе 180 км — в сельской местности.