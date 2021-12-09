На ремонт и обслуживание дорог в крае в 2022 году направят почти 38 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дорожный фонд Краснодарского края на 2022 год составит 37,9 млрд рублей. На эти деньги планируют построить и отремонтировать около 300 км дорог

В администрации Краснодарского края сообщили, что в следующем году на содержание и ремонт дорог направят 37,9 млрд рублей. Эти деньги направят на продолжение строительства обхода Тимашевска, трассы из Краснодара в Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской. Кроме того, в 2022 году начнется строительство Восточного коридора в Краснодаре.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, за счет этих средств планируется построить, отремонтировать и реконструировать около 300 км, в том числе 180 км — в сельской местности.

Ранее Юга.ру сообщали, что в июле власти Краснодарского края опубликовали презентацию транспортного коридора из Краснодара в Новознаменский. Цена на его строительство варьируется от 8,1 до почти 23 млрд рублей.

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