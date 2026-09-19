Распродажа книг, лекции и игра в шахматы. В Краснодаре пройдет фестиваль от издательства Ad Marginem
26 и 27 сентября фестиваль одновременно пройдет на двух площадках Краснодара (16+)
Независимое издательство Ad Marginem анонсировало фестиваль «по краям», который пройдет 26 и 27 сентября в Краснодаре. В программе — лекции, встречи и другие мероприятия, посвященные переходу между эпохами, культурами и способами видеть мир. События будут проходить в двух разных местах. Кроме того, в оба дня с 12:00 до 20:00 пройдет распродажа книг издательства Ad Marginem.
Кофейня «Библиотека кофе»:
- 26 сентября в 13:30 — лекция литературоведа Настасьи Пономаревой о сюжете перехода — способе построения повествования, при котором в центре внимания находится изменение статуса героя.
- 26 сентября в 15:00 — лекция переводчика Александра Михайловского о книге «Рабочий» Эрнста Юнгера и ее новом переводе.
- 26 сентября в 17:00 — лекция историка и автора медиа «Непарадный Краснодар» Анастасии Передреевой об образе Екатеринодара и Краснодара в воспоминаниях современников. Также гости напишут свои истории о городе на почтовых открытках и обменяются ими.
Битва за лес, «корчия» и засыпанный Карасун:
- 26 сентября с 15:00 до 20:00 — блиц-обучение игре в шахматы от проекта Rep Chess.
- 27 сентября в 14:00 — лекция философа Алексея Верзунова об экономике каменного века. Также гости увидят экспозицию из подлинных палеолитических орудий, оружия, украшений, посуды и произведений искусства.
- 27 сентября в 15:30 — лекция режиссера и актеров театра «Дом мецената» об иммерсивном театре. Гости узнают, как он устроен, как замечать больше во время спектакля и глубже в него погружаться.
- 27 сентября в 17:00 — лекция архитектора Джамала Поладова об экспериментах с жильем на Кубани в 1960–1980-х годах.
- 27 сентября в 18:30 — показ фильма «Фауст» 1926 года. Гости обсудят картину с кинокритиком Виктором Венгерским.
Книжный магазин «Чарли»:
- 26 сентября в 16:00 — чтение и разбор одного из эпизодов книги «Похороны Патрика Дигнэма» Джеймса Джойса с лектором проекта Vita Nuova Верой Ткаченко.
- 26 сентября в 19:00 — чтение отрывков романа «Комо» Срджана Валяревича с журналисткой Кирой Кац, а также винная дегустация. Необходима регистрация по ссылке.
- 27 сентября в 16:00 — лекция филолога Елены Хомухиной о японских писателях Акутагаве Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро.
- 27 сентября в 19:00 — беседа с переводчиком и исследователем Александром Михайловским о книгах Эрнста Юнгера — «Штурм», «Сердце искателя приключений» и других.
Вход на мероприятия свободный. На некоторые из них нужна регистрация. Подробности можно уточнить у организаторов.
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