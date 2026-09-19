Распродажа книг, лекции и игра в шахматы. В Краснодаре пройдет фестиваль от издательства Ad Marginem

Независимое издательство Ad Marginem анонсировало фестиваль «по краям», который пройдет 26 и 27 сентября в Краснодаре. В программе — лекции, встречи и другие мероприятия, посвященные переходу между эпохами, культурами и способами видеть мир. События будут проходить в двух разных местах. Кроме того, в оба дня с 12:00 до 20:00 пройдет распродажа книг издательства Ad Marginem.

Кофейня «Библиотека кофе»: