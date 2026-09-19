Распродажа книг, лекции и игра в шахматы. В Краснодаре пройдет фестиваль от издательства Ad Marginem

Краснодарский край

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  • Фестиваль «по краям» в Калининграде © Скриншоты фото из телеграм-канала «по краям»
    Фестиваль «по краям» в Калининграде © Скриншоты фото из телеграм-канала «по краям»

26 и 27 сентября фестиваль одновременно пройдет на двух площадках Краснодара (16+)

Независимое издательство Ad Marginem анонсировало фестиваль «по краям», который пройдет 26 и 27 сентября в Краснодаре. В программе — лекции, встречи и другие мероприятия, посвященные переходу между эпохами, культурами и способами видеть мир. События будут проходить в двух разных местах. Кроме того, в оба дня с 12:00 до 20:00 пройдет распродажа книг издательства Ad Marginem.  

Кофейня «Библиотека кофе»: 

  • 26 сентября в 13:30 — лекция литературоведа Настасьи Пономаревой о сюжете перехода — способе построения повествования, при котором в центре внимания находится изменение статуса героя. 
  • 26 сентября в 15:00 — лекция переводчика Александра Михайловского о книге «Рабочий» Эрнста Юнгера и ее новом переводе. 
  • 26 сентября в 17:00 — лекция историка и автора медиа «Непарадный Краснодар» Анастасии Передреевой об образе Екатеринодара и Краснодара в воспоминаниях современников. Также гости напишут свои  истории о городе на почтовых открытках и обменяются ими. 

Битва за лес, «корчия» и засыпанный Карасун:

  • 26 сентября с 15:00 до 20:00 — блиц-обучение игре в шахматы от проекта Rep Chess.
  • 27 сентября в 14:00 — лекция философа Алексея Верзунова об экономике каменного века. Также гости увидят экспозицию из подлинных палеолитических орудий, оружия, украшений, посуды и произведений искусства. 
  • 27 сентября в 15:30 — лекция режиссера и актеров театра «Дом мецената» об иммерсивном театре. Гости узнают, как он устроен, как замечать больше во время спектакля и глубже в него погружаться.
  • 27 сентября в 17:00 — лекция архитектора Джамала Поладова об экспериментах с жильем на Кубани в 1960–1980-х годах. 
  • 27 сентября в 18:30 — показ фильма «Фауст» 1926 года. Гости обсудят картину с кинокритиком Виктором Венгерским. 

Книжный магазин «Чарли»:

  • 26 сентября в 16:00 — чтение и разбор одного из эпизодов книги «Похороны Патрика Дигнэма» Джеймса Джойса с лектором проекта Vita Nuova Верой Ткаченко. 
  • 26 сентября в 19:00 — чтение отрывков романа «Комо» Срджана Валяревича с журналисткой Кирой Кац, а также винная дегустация. Необходима регистрация по ссылке.
  • 27 сентября в 16:00 — лекция филолога Елены Хомухиной о японских писателях Акутагаве Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро. 
  • 27 сентября в 19:00 — беседа с переводчиком и исследователем Александром Михайловским о книгах Эрнста Юнгера — «Штурм», «Сердце искателя приключений» и других.

Вход на мероприятия свободный. На некоторые из них нужна регистрация. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарский магазин «Бабушка-ракета» стал книжным 2026 года. 

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Распродажа книг, лекции и игра в шахматы. В Краснодаре пройдет фестиваль от издательства Ad Marginem
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