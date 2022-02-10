Краснодарские чиновники пообещали отремонтировать улицу Круговую в 2022 году

В Краснодаре в 2022 году собираются привести в порядок улицу Круговую в Прикубанском округе, чтобы пустить по ней общественный транспорт

10 февраля на сайте мэрии Краснодара появился релиз о ремонте улицы Круговой. Ее планируют привести в порядок в 2022 году. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что после ремонта дорога разгрузит улицы Тургенева и Красных Партизан.

«Все работы нужно выполнить таким образом, чтобы мы могли запустить по Круговой общественный транспорт», — приводит его слова пресс-служба администрации города.