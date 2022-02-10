Краснодарские чиновники пообещали отремонтировать улицу Круговую в 2022 году

Краснодарский край

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  • Один из участков для ремонта © Скриншот yandex.ru/maps
    Один из участков для ремонта © Скриншот yandex.ru/maps

В Краснодаре в 2022 году собираются привести в порядок улицу Круговую в Прикубанском округе, чтобы пустить по ней общественный транспорт

10 февраля на сайте мэрии Краснодара появился релиз о ремонте улицы Круговой. Ее планируют привести в порядок в 2022 году. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что после ремонта дорога разгрузит улицы Тургенева и Красных Партизан.

«Все работы нужно выполнить таким образом, чтобы мы могли запустить по Круговой общественный транспорт», — приводит его слова пресс-служба администрации города.

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До конца апреля планируют отремонтировать дорогу от дома № 37 на улице Симиренко до проезда 2-й Линии. Также там построят тротуар.

В марте завершат проект ремонта еще одного участка улицы Круговой от Стахановской, 1/1 в сторону гаражного кооператива на Тургенева, 203/3. После согласования проекта рабочие начнут ремонт — в начале апреля.

Ремонтировать улицу будет строительная компания, а не муниципалитет.

Ранее Юга.ру писали, что в мэрии Краснодара призвали застройщиков города подключиться к решению проблем с дорогами. 

Андрей Алексеенко Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Строительство

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