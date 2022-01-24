44 см снега в Краснодаре не хватило для рекорда: одни синоптики опровергли других

Краснодарский край

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  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

24 января синоптики отменили снежный рекорд в Краснодаре, до которого не хватает 19 см

Как сообщали Юга.ру, 23 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 41 см (прежний максимум — 40 см)».

24 января Краснодарский гидрометеоцентр опроверг информацию о рекорде, опубликовав об этом пост в инстаграме: «Сейчас в Краснодаре высота снега 44 см. Но многие пользователи и жители Кубани наперекор информации в сети помнят еще более снежные зимы. Например, зима 2002 года, когда высота снежного покрова в Краснодаре составила 59 см».

В Краснодаре застрявший транспорт мешает движению трамваев:

«Самая снежная зима за всю историю метеонаблюдений была в 1953–1954 годах. В феврале 1954 года высота снежного покрова в кубанской столице достигла 63 см в городе и 120 см в поле», — рассказали метеорологи.

«Стоит отметить, что некоторые населенные пункты Краснодарского края все же приближаются к рекордным отметкам, а в Крымске высота снежного покрова достигла (но не превысила) рекордных значений в 72 см», — сообщили синоптики, уточнив, что та же высота наблюдалась в декабре 2001 года.

К рекордным отметкам близок Горячий Ключ со 113 см покрова (рекорд 115 см фиксировали в январе 2002 года) и хутор Горный у Новороссийска со 164 см снега (рекорд — 168 см в феврале 1991-го).

Впрочем, и этих осадков хватило, чтобы спрос на дворников в регионе вырос втрое по сравнению с прошлым годом.

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