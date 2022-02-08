В Краснодаре начнут ремонтировать дороги после непогоды

С 8 февраля в Краснодаре начнут ямочный ремонт дорог, пострадавших от температурных качелей

Напомним, в конце января на Краснодар обрушился сильный снегопад. В городе выпало 44 см снега и даже закрыли школы. Произошло большое количество ДТП, на улице Воронежской застряли фуры, а управляющие компании получили штрафы за неубранный снег.

Но после таяния снега появилась новая проблема — на дорогах образовались ямы и съехала тротуарная плитка. Некоторые краснодарцы не дождались ремонта и решили засыпать поврежденные участки дороги самостоятельно.

Позже городские власти сообщили, что начнут ремонт дорог после потепления. По предварительным подсчетам, привести в порядок нужно около 10 тыс. кв. метров. В первую очередь обещают отремонтировать дороги, где курсирует общественный транспорт.

Затем в пресс-службе мэрии заявили, что четыре бригады приступят к ямочному ремонту 8 февраля. Но только если позволит погода. По словам главы города Андрея Алексеенко, восстановить покрытие нужно в кратчайшие сроки.

«На состояние дорог нужно обратить пристальное внимание, проанализировать в целом ситуацию по городу. Со снегом не должны сходить асфальт и тротуарная плитка. Необходимо выяснить, гарантийные ли это участки, если нет — начать устранять дефекты силами муниципалитета», — сказал мэр.