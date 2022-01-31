Главные лужи города. Показываем, что происходит в Краснодаре из-за таяния снега

Напомним, на выходных в Краснодаре температура поднялась до 4-5 °С, а временами шел дождь. Снег в городе начал таять, и жители кубанской столицы снова столкнулись с постоянной проблемой — подтопленными улицами и огромными лужами.

После ремонта на улице 40-летия Победы горожане стали жаловаться, что вся вода с дороги уходит во двор жилого дома. Спустя более месяца после жалоб ничего не изменилось. Лужа снова образовалась на этом же месте, но в еще больших масштабах.