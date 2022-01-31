Главные лужи города. Показываем, что происходит в Краснодаре из-за таяния снега
На выходных в Краснодаре потеплело, начал таять снег — и затопило улицы
Напомним, на выходных в Краснодаре температура поднялась до 4-5 °С, а временами шел дождь. Снег в городе начал таять, и жители кубанской столицы снова столкнулись с постоянной проблемой — подтопленными улицами и огромными лужами.
После ремонта на улице 40-летия Победы горожане стали жаловаться, что вся вода с дороги уходит во двор жилого дома. Спустя более месяца после жалоб ничего не изменилось. Лужа снова образовалась на этом же месте, но в еще больших масштабах.
Под воду продолжают уходить улица Московская и дворы в Музыкальном микрорайоне. Жительница района Любовь Грачева написала в своем инстаграме, что два дня назад техника по откачке воды не смогла включить помпу. Кроме того, по ее словам, во дворе нет ливневки, и вся вода уходит в канализацию.
На перекрестке улицы 1 Мая и Гаражного переулка лужа образовалась в дорожной яме.
В Калинино-1 на улице Ивановской мужчина в резиновых сапогах убирал воду около своего двора большой лопатой. На кадрах также видно затопленную дорогу.
Еще очевидцы опубликовали кадры застрявшей в воде машины. Все с той же Ивановской улицы.
Как писали Юга.ру, в мэрии Краснодара попросили горожан не засорять канализацию. Это может стать причиной подтопления жилых домов и прилегающих территорий.