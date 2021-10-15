Как в Краснодаре строят новый Яблоновский мост, вид сверху. Видео

Юга.ру сняли на видео строительство нового Яблоновского моста, который соединит Краснодар и поселок Яблоновский. Старый мост признали аварийным в 2019 году

Каким будет новый Яблоновский мост? Новый мост возводят в 20 метрах от действующего, он станет продолжением улицы Захарова. Протяженность составит 1,1 км. Мост будет четырехполосным — по две полосы для движения автотранспорта в каждую сторону, будет иметь пешеходный тротуар шириной 3 метра и велосипедную дорожку. Допустимая скорость движения транспорта будет ограничена на отметке 80 км/ч. Общая стоимость проекта составляет 7,3 млрд рублей. Изначально мост планировали построить к 2025 году, однако власти обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительные средства для строительства. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что мост откроют в 2024 году.

Что не так с нынешним мостом? Напомним, старый Яблоновский мост построили в 1954 году. Он не только связывает Краснодар и адыгейский поселок Яблоновский, но и соединяет город с федеральной дорогой А146 (Краснодар — Верхнебаканский). Строительство нового четырехполосного моста было предусмотрено генпланом 2012 года, но сроки заключения контракта несколько раз переносили. В январе 2018 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече со СМИ заявил, что для кубанской столицы и ее инфраструктуры есть более важные задачи, чем строительство нового моста. Год спустя неизвестные вывесили баннер с просьбой к президенту Владимиру Путину обратить внимание на ситуацию с мостом. Через некоторое время объект признали аварийным и запретили движение по нему грузовых автомобилей и автобусов. В июне 2019 года на брифинге с журналистами городских СМИ Первышов заявил, что мост нужен, но город не может себе позволить такой дорогостоящий проект.

Как идет строительство и что с бюджетом? В октябре 2019 года власти региона нашли подрядчика для строительства первой очереди моста через реку Кубань. Единственным участником и победителем конкурса на выполнение работ стало ООО «СтройЮгРегион». Стоимость контракта составила 523,8 млн рублей. Средства пошли на переустройство инженерных коммуникаций (газ, водопровод, электричество) и установку мостовых опор. Первый этап, оцененный в 511,8 млн рублей, официально завершили в январе 2021 года. Строители возвели пять опор из семи, закончили верхнюю часть свайного фундамента и перестроили почти 490 метров газопровода. Тогда мост-дублер был готов более чем на 16%.

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В марте 2021 года регион получил на этот объект еще 2 млрд рублей. В июле Краснодарский край посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Среди прочего он побывал на строительной площадке Яблоновского моста. Тогда власти попросили еще денег, чтобы сдать мост в 2023 году. В августе стало известно, что Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 300 млн рублей на возведение моста.