Контракт на первую очередь нового Яблоновского моста заключен. Вот что он включает
Власти Краснодарского края нашли подрядчика на строительство первой очереди нового Яблоновского моста
Тендер на строительство первой очереди первого этапа автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автодороги А146 Краснодар — Верхнебаканский» министерство транспорта Кубани объявило 23 августа.
Единственным участником и победителем конкурса на выполнение работ стало ООО «СтройЮгРегион» (подрядчик реконструкции Садового и Суворовского моста в Краснодаре, Северных мостов, моста через реку Цемес в Новороссийске). Соглашение с компанией было подписано 4 октября. Стоимость контракта составила 523,8 млн рублей.
В пресс-службе минтранса Кубани пояснили, что эти средства пойдут на переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки (газ, водопровод, электричество), и на устройство мостовых опор, передает «РБК Краснодар».
Читайте также:
Согласно документации, окончание работ запланировано на декабрь 2021 года.
Новый мост планируется построить в 20 метрах от действующего — он станет продолжением улицы Захарова. Длина его составит более 1 км, путепровод будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар шириной 3 метра и велосипедную дорожку. Расчетная скорость движения по мосту составит 80 км/ч.
При этом власти пока не знают , когда осуществление проекта станет возможным из-за его дороговизны — новый мост оценивается в 7-9 млрд рублей. В начале октября мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что это непосильная ноша для муниципалитета. Краевые власти выделят дополнительное финансирование на ремонт и восстановительные работы.
Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара 2012 года. Сроки начала строительства моста несколько раз переносили, однако оно так и не началось. В марте 2019 года стало известно, что Минтранс РФ в ответ на запрос бывшего мэра Краснодара, депутата Госдумы Владимира Евланова пообещал попросить включить в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы субсидии для строительства нового Яблоновского моста.
В январе 2018-го Евгений Первышов заявил, что Яблоновский мост в первую очередь нужен не жителям краевого центра, а тем, кто не живет в городе. Поэтому глава города не считал нужным форсировать тему строительства нового моста. Однако в июне 2019-го он сказал, что мост все же нужен, но город себе не может позволить такой проект — ради его реализации придется остановить решение всех других задач.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.