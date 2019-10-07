Контракт на первую очередь нового Яблоновского моста заключен. Вот что он включает

Власти Краснодарского края нашли подрядчика на строительство первой очереди нового Яблоновского моста

Тендер на строительство первой очереди первого этапа автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автодороги А146 Краснодар — Верхнебаканский» министерство транспорта Кубани объявило 23 августа. Единственным участником и победителем конкурса на выполнение работ стало ООО «СтройЮгРегион» (подрядчик реконструкции Садового и Суворовского моста в Краснодаре, Северных мостов, моста через реку Цемес в Новороссийске). Соглашение с компанией было подписано 4 октября. Стоимость контракта составила 523,8 млн рублей. В пресс-службе минтранса Кубани пояснили, что эти средства пойдут на переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки (газ, водопровод, электричество), и на устройство мостовых опор, передает «РБК Краснодар».

Согласно документации, окончание работ запланировано на декабрь 2021 года. Новый мост планируется построить в 20 метрах от действующего — он станет продолжением улицы Захарова. Длина его составит более 1 км, путепровод будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар шириной 3 метра и велосипедную дорожку. Расчетная скорость движения по мосту составит 80 км/ч. При этом власти пока не знают , когда осуществление проекта станет возможным из-за его дороговизны — новый мост оценивается в 7-9 млрд рублей. В начале октября мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что это непосильная ноша для муниципалитета. Краевые власти выделят дополнительное финансирование на ремонт и восстановительные работы.