В Краснодаре на Яблоновском мосту вывесили обращение к Путину
На Яблоновском мосту, соединяющем Краснодар с адыгейским поселком Яблоновским, 23 января вывесили баннер с просьбой к президенту Владимиру Путину обратить внимание на ситуацию с мостом
«Путин! Помоги! Мы боимся за свою жизнь. Мост вот-вот рухнет. Губернатор ничего не делает», — написано на плакате.
Авторы акции неизвестны. Также неизвестно, сколько плакат провисел на мосту. Вечером около места. где он размещался, лежали только оборванные крепления.
Яблоновский мост был построен в 1952 году, он не только связывает Краснодар и поселок Яблоновский, но и соединяет город с федеральной дорогой А-146 (Краснодар — Верхнебаканский). В последний раз мост ремонтировали летом 2018 года — там заменили все шесть температурных швов. Мост является муниципальным имуществом Краснодара.
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Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара от 2012 года (изменения в него начали разрабатывать в 2016 году, было признано, что генплан изначально приняли с фактическими ошибками). Занимавший в то время пост главы Краснодара Владимир Евланов заявил в мае 2013 года, что проектирование завершено, и к строительным работам планируется приступить осенью 2013-го. Стоимость проекта тогда оценивалась в 2,2 млрд рублей. Однако в ноябре того же года Евланов сказал о том, что «мост еще проектируется» и обозначил в качестве даты начала стройки 2014 год.
В декабре 2013 года министр транспорта РФ Максим Соколов проинспектировал улично-дорожную сеть Краснодара и пообещал городским властям поддержку в строительстве нового Яблоновского моста. После визита министра в городской администрации сообщили, что проектно-сметная документация по мосту уже подготовлена, и строительство начнется в мае-июне 2014-го. К тому моменту стоимость оценивали в 3,5 млрд рублей. Сдать в эксплуатацию новый мост планировали к концу 2015 года. Но затем сроки начала строительства вновь были перенесены — на 2015 год.
Возведение этого объекта должно было стать первым этапом строительства автомобильной дороги «Южный подъезд» к столице Кубани от автомобильной дороги Краснодар — Верхнебаканский.
В марте 2016 года о необходимости нового моста через Кубань в районе поселка Яблоновского заявляли проектировщики ООО «Краснодартранспроект». На совещании, посвященном модернизации транспортной сети края, они назвали новый мост одним из проектов, который решит проблему загруженности дорог.
В январе 2018 года помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий заявил, что строительство дублера Яблоновского моста на повестке дня не стоит. Он объяснил это большими затратами и «сложностями коммуникации двух субъектов», имея в виду Адыгею, которая по мнению властей Кубани и Краснодара, «тоже должна быть в этом заинтересована».
В августе прошлого года мэр Евгений Первышов отметил, что для Краснодара и его инфраструктуры есть более важные задачи, чем строительство нового моста, приведя в пример строительство дублера улицы Мачуги и дороги, соединяющей улицу Думенко в Юбилейном микрорайоне с улицей Лукьяненко.
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