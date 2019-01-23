В Краснодаре на Яблоновском мосту вывесили обращение к Путину

На Яблоновском мосту, соединяющем Краснодар с адыгейским поселком Яблоновским, 23 января вывесили баннер с просьбой к президенту Владимиру Путину обратить внимание на ситуацию с мостом

Яблоновский мост был построен в 1952 году, он не только связывает Краснодар и поселок Яблоновский, но и соединяет город с федеральной дорогой А-146 (Краснодар — Верхнебаканский). В последний раз мост ремонтировали летом 2018 года — там заменили все шесть температурных швов. Мост является муниципальным имуществом Краснодара.

Авторы акции неизвестны. Также неизвестно, сколько плакат провисел на мосту. Вечером около места. где он размещался, лежали только оборванные крепления.

«Путин! Помоги! Мы боимся за свою жизнь. Мост вот-вот рухнет. Губернатор ничего не делает», — написано на плакате.

Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара от 2012 года (изменения в него начали разрабатывать в 2016 году, было признано, что генплан изначально приняли с фактическими ошибками). Занимавший в то время пост главы Краснодара Владимир Евланов заявил в мае 2013 года, что проектирование завершено, и к строительным работам планируется приступить осенью 2013-го. Стоимость проекта тогда оценивалась в 2,2 млрд рублей. Однако в ноябре того же года Евланов сказал о том, что «мост еще проектируется» и обозначил в качестве даты начала стройки 2014 год.

В декабре 2013 года министр транспорта РФ Максим Соколов проинспектировал улично-дорожную сеть Краснодара и пообещал городским властям поддержку в строительстве нового Яблоновского моста. После визита министра в городской администрации сообщили, что проектно-сметная документация по мосту уже подготовлена, и строительство начнется в мае-июне 2014-го. К тому моменту стоимость оценивали в 3,5 млрд рублей. Сдать в эксплуатацию новый мост планировали к концу 2015 года. Но затем сроки начала строительства вновь были перенесены — на 2015 год.

Возведение этого объекта должно было стать первым этапом строительства автомобильной дороги «Южный подъезд» к столице Кубани от автомобильной дороги Краснодар — Верхнебаканский.

В марте 2016 года о необходимости нового моста через Кубань в районе поселка Яблоновского заявляли проектировщики ООО «Краснодартранспроект». На совещании, посвященном модернизации транспортной сети края, они назвали новый мост одним из проектов, который решит проблему загруженности дорог.

В январе 2018 года помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий заявил, что строительство дублера Яблоновского моста на повестке дня не стоит. Он объяснил это большими затратами и «сложностями коммуникации двух субъектов», имея в виду Адыгею, которая по мнению властей Кубани и Краснодара, «тоже должна быть в этом заинтересована».

В августе прошлого года мэр Евгений Первышов отметил, что для Краснодара и его инфраструктуры есть более важные задачи, чем строительство нового моста, приведя в пример строительство дублера улицы Мачуги и дороги, соединяющей улицу Думенко в Юбилейном микрорайоне с улицей Лукьяненко.