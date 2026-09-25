Тепло, но дождливо: какими будут последние сентябрьские выходные в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани 26–27 сентября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, на Кубани пройдут небольшие и умеренные дожди, а днем и вечером возможны грозы. Ночью и утром отдельные районы окутает туман. Ветер порывистый — 12–14 м/с, на побережье от Анапы до Джубги ночью и утром усилится до 15–20 м/с.

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Температура воздуха ночью составит 10–15 °C, а днем потеплеет до 21–26 °C. В горных районах ночью похолодает до 7–12 °C, днем ожидается 12–17 °C. На Черноморском побережье ночью — 12–17 °C, а днем воздух прогреется до 22–27 °C.

По данным синоптиков, в Краснодаре в последние выходные сентября осадков не ожидается, хотя погода будет облачной. Термометры ночью покажут 14–16 °C, а днем — 22–24 °C.

Ранее Юга.ру писали, как Краснодар отметит День города.

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