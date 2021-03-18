В Краснодаре собираются в 2022 году сделать капремонт Тургеневского моста

Администрация Краснодара уже объявила тендер на выполнение проектно-изыскательных работ моста. На сайте госзакупок указано, что начальная центра контракта — 22,1 млн рублей.

О грядущей реконструкции накануне написал «РБК Краснодар» со ссылкой на директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова. По словам чиновника, ремонт моста через реку Кубань запланирован на 2022 год.

Согласно документации, подрядчик должен применить прогрессивные методы проектирования и предусмотреть в рабочей документации передовые строительные технологии и архитектурные решения. Также необходимо применить технические решения, которые сократят воздействие на окружающую среду. Завершить разработку проекта требуется не позднее октября 2021 года.

Напомним, в январе 2018 года на Тургеневском мосту в Краснодаре провели ремонт четырех наиболее изношенных температурных швов. Уже тогда мост находился в неудовлетворительном состоянии.

После этого власти краевого центра сообщали о планах провести капремонт моста в 2019 году, однако для этого нужно было подтверждение в Министерстве транспорта РФ. Тогда стоимость работ оценивали в сумму 80-120 млн рублей, а реконструкцию планирвалось выполнить за три летних месяца. Кроме того, летом 2019 года старый духполосный Яблоновский мост навсегда закрыли для грузовиков из-за его технического состояния.

Отметим, что сейчас идет строительство дублера Яблоновского моста, который свяжет Краснодар и Адыгею. Его обещали открыть в 2024 году, однако после получения дополнительного финансирования в размере 2 млрд рублей власти ожидают, что работы ускорятся.