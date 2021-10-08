Юга.ру сняли на видео строительство спортивных объектов в районе «Баскет-Холла» в Краснодаре. Кстати, в этом году там хотят достроить самый крупный на юге России Дворец водных видов спорта!

Строительство многофункционального спортивного комплекса «Город спорта» началось в Краснодаре в 2006 году. Комплекс находится на улице Пригородной, 24 и занимает более 144 тыс. кв. метров. Там будет ряд спортобъектов для соревнований всероссийского и международного класса по 20 олимпийским видам спорта, места для тренировок и мероприятий. Уже несколько лет на территории «Города спорта» функционируют три объекта: «Баскет-Холл», ICE PALACE («Ледовый дворец») и «Чемпион».

Многофункциональный центр «Баскет-Холл» был открыт в 2011 году. Это домашняя арена баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и одна из концертных площадок в Краснодаре. Здание состоит из двух корпусов: главной спортивной арены на 7,5 тыс. мест и тренировочного зала, оборудованного раздвижными трибунами на 1,5 тыс. мест.

Спустя год — в 2012 году — заработал самый большой на юге России ледовый дворец ICE PALACE. Он состоит из двух ледовых арен: главной на 3 тыс. посадочных мест и тренировочной на 800. Там проводят хоккейные матчи, занятия по фигурному катанию, крупные ледовые шоу и концерты. Например, в ICE PALACE выступала группа Placebo. В 2014 году открылся еще один объект — комплекс учебно-тренировочных залов «Чемпион». Он включает в себя 11 залов по 9 олимпийским видам спорта. Каждый зал оборудован сборно-разборными трибунами на 100 мест. Кроме того, там есть конференц-зал на 880 мест, медицинский центр и восстановительный комплекс.

До конца 2021 года краевые власти обещают завершить основные работы по строительству крупнейшего на юге Дворца водных видов спорта. Объект включает в себя четыре ванны и сможет вмещать более 3 тыс. зрителей. Там хотят проводить всероссийские и международные соревнования по плаванию, водному поло и прыжкам в воду. Правда, изначально ввести дворец в эксплуатацию собирались в 2012 году, затем срок сдачи перенесли на 2014-й. После строительство и вовсе приостановилось из‑за плохой работы подрядной организации и судебных разбирательств. Работы снова стартовали только в 2019 году. На завершение объекта правительство РФ выделило 500 млн рублей.

В «Городе спорта» хотят построить еще несколько объектов. Например, Дворец единоборств, Дворец игровых видов спорта, Дворец гимнастики и Дворец самбо, концертный зал «Кубань-Арена-Холл», Аллею спортивной славы и спортивную школу-интернат на 500 мест. Схему размещения объектов краевые власти утвердили в 2020 году.

По просьбе редакции Юга.ру пилот дрона Кирилл Паньков из компании Mastersky снял на видео, как сейчас выглядит масштабная стройка.