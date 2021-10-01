Как выглядит строительство новой трамвайной линии по улице Московской с высоты птичьего полёта? Показываем

Краснодарский край

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Юга.ру сняли с воздуха строительство первой трамвайной линии за последние 20 лет в Краснодаре

Строить новую трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Метальникова начали в январе 2021 года. Ее длина — свыше 5 км. Там будет пять остановок, разворотное кольцо около ТЦ «Стрелка» и два подземных перехода: через улицу Петра Метальникова и через Московскую.

Первый трамвай по линии обещают пустить к Новому году. Непосредственно укладка рельсов началась в августе. Как сообщали городские власти, там, где это возможно, работы идут круглосуточно, чтобы уложиться в обещанный срок.

В ночь на 1 октября рабочие уложили ещё 100 метров трамвайного полотна. Это ещё восемь рельсошпальных звеньев в сторону Солнечной. Всего уложено почти 2 километра нового трамвайного полотна — 1 тыс. 920 метров, включая разворотное кольцо, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

По просьбе редакции пилот дрона Кирилл Паньков из компании Mastersky снял, как выглядит с воздуха строительство трамвайной линии.

На этих кадрах видно, сколько еще рельсов предстоит уложить рабочим:

Вот то самое разворотное кольцо:

А это прежняя действующая ветка. На кадрах можно разглядеть трамваи:

Вот как это всё выглядит на видео:

Все материалы Юга.ру о ходе строительства первой трамвайной линии за последние 20 лет в Краснодаре можно найти здесь.

Благоустройство Краснодар Общественный транспорт Строительство Трамвай

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