Как выглядит строительство новой трамвайной линии по улице Московской с высоты птичьего полёта? Показываем

Юга.ру сняли с воздуха строительство первой трамвайной линии за последние 20 лет в Краснодаре

Строить новую трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Метальникова начали в январе 2021 года. Ее длина — свыше 5 км. Там будет пять остановок, разворотное кольцо около ТЦ «Стрелка» и два подземных перехода: через улицу Петра Метальникова и через Московскую.

Первый трамвай по линии обещают пустить к Новому году. Непосредственно укладка рельсов началась в августе. Как сообщали городские власти, там, где это возможно, работы идут круглосуточно, чтобы уложиться в обещанный срок.

В ночь на 1 октября рабочие уложили ещё 100 метров трамвайного полотна. Это ещё восемь рельсошпальных звеньев в сторону Солнечной. Всего уложено почти 2 километра нового трамвайного полотна — 1 тыс. 920 метров, включая разворотное кольцо, рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.