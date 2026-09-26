Черно-белый город и философия момента. В Краснодаре пройдет выставка «Постфотография»
Улицы Краснодара встретятся с авторской эссеистикой на выставке «Постфотография» (6+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 29 сентября открытие экспозиции «Постфотография». Будут представлены работы Дмитрия Сеника. По словам организаторов, в проекте фотография выходит за рамки привычной фиксации действительности.
Дмитрий Сеник возглавляет Краснодарское отделение Союза фотохудожников России и является стипендиатом Министерства культуры РФ. За его плечами больше десяти персональных выставок и кураторство свыше сотни проектов.
Творчество Баха и французская классика:
«Постфотография» представляет собой эксперимент, в котором черно-белые кадры улиц Краснодара соединяются с авторской эссеистикой. Рядом с каждым снимком размещен текст, который не иллюстрирует изображение, а вступает с ним в диалог.
Экспозиция будет работать до 18 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.
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