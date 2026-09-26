Черно-белый город и философия момента. В Краснодаре пройдет выставка «Постфотография»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»

Улицы Краснодара встретятся с авторской эссеистикой на выставке «Постфотография» (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 29 сентября открытие экспозиции «Постфотография». Будут представлены работы Дмитрия Сеника. По словам организаторов, в проекте фотография выходит за рамки привычной фиксации действительности.

Дмитрий Сеник возглавляет Краснодарское отделение Союза фотохудожников России и является стипендиатом Министерства культуры РФ. За его плечами больше десяти персональных выставок и кураторство свыше сотни проектов.

Творчество Баха и французская классика:

«Постфотография» представляет собой эксперимент, в котором черно-белые кадры улиц Краснодара соединяются с авторской эссеистикой. Рядом с каждым снимком размещен текст, который не иллюстрирует изображение, а вступает с ним в диалог.

Экспозиция будет работать до 18 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара открылась выставка «Искусство созерцания». Можно увидеть керамические произведения, а также живописные и графические работы.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи Развлечения

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Черно-белый город и философия момента. В Краснодаре пройдет выставка «Постфотография»
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