Черно-белый город и философия момента. В Краснодаре пройдет выставка «Постфотография»

Дмитрий Сеник возглавляет Краснодарское отделение Союза фотохудожников России и является стипендиатом Министерства культуры РФ. За его плечами больше десяти персональных выставок и кураторство свыше сотни проектов.

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 29 сентября открытие экспозиции «Постфотография». Будут представлены работы Дмитрия Сеника. По словам организаторов, в проекте фотография выходит за рамки привычной фиксации действительности.

«Постфотография» представляет собой эксперимент, в котором черно-белые кадры улиц Краснодара соединяются с авторской эссеистикой. Рядом с каждым снимком размещен текст, который не иллюстрирует изображение, а вступает с ним в диалог.

Экспозиция будет работать до 18 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.