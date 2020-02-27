Кондратьев пообещал достроить новый Яблоновский мост в 2024 году

Власти Краснодарского края намерены завершить строительство дублера Яблоновского моста, соединяющего Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи, в 2024 году

Новый мост планируется построить в 20 метрах от действующего — он станет продолжением улицы Захарова. Длина его составит более 1 км, путепровод будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар шириной 3 метра и велосипедную дорожку. Расчетная скорость движения по мосту составит 80 км/ч.

Об этом сообщил 27 февраля губернатор Вениамин Кондратьев на сессии Законодательного собрания Кубани.

В октябре власти региона нашли подрядчика на строительство первой очереди моста. При этом сроки завершения строительства ранее не озвучивались. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявлял, что не знает, когда осуществление проекта станет возможным, из-за его дороговизны — новый мост оценивается в 7-9 млрд рублей.

В январе стало известно, что строительство будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджета. О выделении федеральных денег на мост просил экс-мэр Краснодара и депутат Госдумы Владимир Евланов.

«Яблоновский мост мы намерены сдать на год раньше срока», — сказал Кондратьев, выступая в ЗСК,

В пресс-службе администрации региона позже уточнили, что изначально планировалось завершить его строительство в 2025 году, а в соответствии с корректировкой плана его намерены сдать в эксплуатацию в 2024 году.

По данным администрации, в 2020 году на строительство моста предусмотрено 974 млн рублей, из них 564 млн рублей — средства федерального бюджета.