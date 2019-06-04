Мэр Краснодара признал необходимость нового моста в Адыгею

Глава Краснодара Евгений Первышов не исключил возможности строительства дублера Яблоновского моста

Эта тема обсуждалась на брифинге с журналистами городских СМИ 4 июня. Первышов напомнил, что ранее уже говорил о том, что такой проект является сложным для муниципалитета: стоимость его может доходить до 7 млрд рублей, и при его реализации придется остановить решение всех других задач города. «Мы себе этого позволить не можем. Но тем не менее, этот проект обсуждается. В том числе — в Минтрансе. На федеральном уровне депутаты занимаются этим вопросом, краевая администрация в этом участвует. Поэтому при наличии и выделении дополнительных финансов из федерального бюджета, думаю, этот проект можно будет реализовать», — сказал Первышов.

Он не смог уточнить, когда такая субсидия может поступить. «Но, безусловно, новый мост, который свяжет два субъекта РФ, нужен», — подчеркнул мэр.

Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара от 2012 года (изменения в него начали разрабатывать в 2016 году, было признано, что генплан изначально приняли с фактическими ошибками). Когда мэром Краснодара был Владмир Евланов, сроки начала строительства моста несколько раз переносили, однако оно так и не началось.

Возведение этого объекта должно было стать первым этапом строительства автомобильной дороги «Южный подъезд» к столице Кубани от автомобильной дороги Краснодар — Верхнебаканский. В марте 2016 года о необходимости нового моста через Кубань в районе поселка Яблоновского заявляли проектировщики ООО «Краснодартранспроект». На совещании, посвященном модернизации транспортной сети края, они назвали новый мост одним из проектов, который решит проблему загруженности дорог.