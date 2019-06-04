Мэр Краснодара признал необходимость нового моста в Адыгею
Глава Краснодара Евгений Первышов не исключил возможности строительства дублера Яблоновского моста
Эта тема обсуждалась на брифинге с журналистами городских СМИ 4 июня.
Первышов напомнил, что ранее уже говорил о том, что такой проект является сложным для муниципалитета: стоимость его может доходить до 7 млрд рублей, и при его реализации придется остановить решение всех других задач города.
«Мы себе этого позволить не можем. Но тем не менее, этот проект обсуждается. В том числе — в Минтрансе. На федеральном уровне депутаты занимаются этим вопросом, краевая администрация в этом участвует. Поэтому при наличии и выделении дополнительных финансов из федерального бюджета, думаю, этот проект можно будет реализовать», — сказал Первышов.
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Он не смог уточнить, когда такая субсидия может поступить.
«Но, безусловно, новый мост, который свяжет два субъекта РФ, нужен», — подчеркнул мэр.
Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста было предусмотрено генпланом Краснодара от 2012 года (изменения в него начали разрабатывать в 2016 году, было признано, что генплан изначально приняли с фактическими ошибками). Когда мэром Краснодара был Владмир Евланов, сроки начала строительства моста несколько раз переносили, однако оно так и не началось.
Возведение этого объекта должно было стать первым этапом строительства автомобильной дороги «Южный подъезд» к столице Кубани от автомобильной дороги Краснодар — Верхнебаканский.
В марте 2016 года о необходимости нового моста через Кубань в районе поселка Яблоновского заявляли проектировщики ООО «Краснодартранспроект». На совещании, посвященном модернизации транспортной сети края, они назвали новый мост одним из проектов, который решит проблему загруженности дорог.
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В январе 2018 года помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий заявил, что строительство дублера Яблоновского моста на повестке дня не стоит. Мэр Евгений Первышов тогда сказал, что не считает нужным форсировать тему строительства нового моста между Кубанью и Адыгеей, потому что он в первую очередь нужен не краснодарцам, а тем, кто не живет в городе.
В августе прошлого года Первышов отметил, что для Краснодара и его инфраструктуры есть более важные задачи, чем строительство нового моста.
В марте стало известно, что Минтранс РФ в ответ на запрос Евланова, который сейчас занимает пост депутата Госдумы, пообещал попросить включить в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы предложение о выделении субсидий для строительства дублера Яблоновского моста.
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