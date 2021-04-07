На стройке Яблоновского моста рухнул кран, есть жертва
В Краснодаре днем 7 апреля на стройке нового Яблоновского моста рухнул грузоподъемный кран
Видео со стройки Яблоновского моста, где произошло ЧП, 7 апреля появилось на странице «Типичного Краснодара». На кадрах видно, что упавший строительный кран погнулся в нескольких местах. Двери кабины открыты, а на земле лежит тело человека — предположительно, машиниста.
В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю сообщили, что при падении крана погиб один 35-летний мужчина. Следователи выясняют причины гибели рабочего.
«Изымается строительная, техническая, проектная и иная документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана. В ходе проверки также будет установлено, соблюдались ли правила безопасности на объекте», — прокомментировали в пресс-службе СК Кубани.
В прокуратуре региона предварительной причиной падения конструкции назвали сильный порыв ветра. Ведомство также назначило проверку, в рамках которой специалисты оценят, как соблюдалось законодательство об охране труда и правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.
Похожая трагедия произошла на Кубани в конце марта в Каневском районе. Там упавший автокран насмерть придавил машиниста, который успел выпрыгнуть из кабины.