На Кубанской набережной в Краснодаре запретят ездить на мотоциклах ночью
Власти Краснодара рассказали о новых ограничениях для мотоциклистов
Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 26 сентября в городе запретят ночное движение мотоциклов по улице Кубанская набережная.
Ограничение будет действовать ежедневно с 21:00 до 7:00 на участке от улицы Тургенева до Оранжерейной.
На участке установят соответствующие дорожные знаки. Байкеров попросили учитывать изменения и заранее выбирать пути объезда.
Напомним, что аналогичный запрет для мотоциклов уже действует на двух улицах Краснодара с ноября 2025 года — на Красной и Шоссе Нефтяников.
Как писали Юга.ру, в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.
Сегодня, 17:07Явка почти 70%, угроза дронов и тайны сейф-пакетов
Главное о выборах в Госдуму на Кубани
Вчера, 16:45Бетонный тупик
Почему строительный бум больше не спасает Краснодар и что ждет город к 2036 году
18 сентября, 16:16Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву