На Кубанской набережной в Краснодаре запретят ездить на мотоциклах ночью

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 26 сентября в городе запретят ночное движение мотоциклов по улице Кубанская набережная.

Ограничение будет действовать ежедневно с 21:00 до 7:00 на участке от улицы Тургенева до Оранжерейной.



На участке установят соответствующие дорожные знаки. Байкеров попросили учитывать изменения и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что аналогичный запрет для мотоциклов уже действует на двух улицах Краснодара с ноября 2025 года — на Красной и Шоссе Нефтяников.