На Кубанской набережной в Краснодаре запретят ездить на мотоциклах ночью

Краснодарский край

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  • © Александр Константинов, ЮГА.ру
    © Александр Константинов, ЮГА.ру

Власти Краснодара рассказали о новых ограничениях для мотоциклистов

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 26 сентября в городе запретят ночное движение мотоциклов по улице Кубанская набережная.

Схема ограничений

Схема ограничений

Ограничение будет действовать ежедневно с 21:00 до 7:00 на участке от улицы Тургенева до Оранжерейной.

На участке установят соответствующие дорожные знаки. Байкеров попросили учитывать изменения и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что аналогичный запрет для мотоциклов уже действует на двух улицах Краснодара с ноября 2025 года — на Красной и Шоссе Нефтяников.

Как писали Юга.ру, в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.

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