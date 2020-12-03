Минтранс РФ постарается дать Кубани больше денег, чтобы ускорить строительство Яблоновского моста
Министерство транспорта России прорабатывает возможность дополнительного финансирования бюджета Краснодарского края для ускорения темпов возведения Яблоновского моста
Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста, который свяжет Кубань и Адыгею, предусматривал еще генплан Краснодара от 2012 года. Однако сроки заключения контракта несколько раз переносили, из-за чего строительство долгое время не начиналось.
Осенью 2019 года власти региона нашли подрядчика для строительства первой очереди моста, в июле 2020-го специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки, в августе на левом берегу реки Кубани завершили установку трех из семи опор, а в начале ноября заложили фундамент опор. Изначально планировалось завершить объект в 2025 году, но губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что мост откроют на год раньше.
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2 декабря портал Юга.ру получил информацию о том, что экс-глава Краснодара, депутат Госдумы Владимир Евланов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительные средства для строительства Яблоновского моста. В обращении Евланов подчеркивал, что люди в нуждаются в новом мосте и его необходимо построить раньше, чем к 2025 году.
Вопрос перенаправили в Министерство транспорта РФ, после чего ведомство ответило, что прорабатывает возможность дополнительного финансирования бюджета Краснодарского края. Так, в 2020 году предусмотрено, что в казну Кубани направят 490 млн рублей для продолжения строительства Яблоновского моста. Минтранс рассматривает возможность предоставления региону 200 млн рублей в 2021 году, 400 млн рублей в 2022-м и 200 млн рублей в 2023-м.
Если правительство решит увеличить объем средств для Федерального дорожного фонда, то Минтранс подготовит предложения об оказании финансовой помощи бюджету Кубани для ускорения строительства нового Яблоновского моста.
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Напомним, в 2019 году, когда новый мост еще не начали возводить, Минтранс пообещал Евланову запросить деньги на строительство дублера Яблоновского моста. В октябре этого года экс-мэр снова обратился к Мишустину, но на этот раз с просьбой выделить средства, чтобы мост открыли в 2023 году, а не в 2025-м. Премьер-министр перенаправил письмо в Министерство транспорта, где пообещали найти деньги.
Всего в 2020 году предусмотрено более 1 млрд рублей на реализацию проекта. В 2021 году планируется полностью завершить монтаж всех опор моста и установить более 85% металлоконструкций — это около 5,2 тыс. тонн.
В пресс-службе администрации региона напомнили, что протяженность мостового перехода должна составить 1 км, а длина самого моста — около 500 метров. Общая стоимость проекта — 7,3 млрд рублей.
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