В Краснодаре снесли Скобяной рынок и хотели сделать там транспортный узел. Что пошло не так?

Юга.ру посмотрели, как выглядят с воздуха разрушенные «скобяные ряды» в центре Краснодара, и спросили в мэрии, появится ли там транспортно-пересадочный узел

Напомним, Колхозный рынок (так называемые «скобяные ряды») начали сносить в декабре 2019 года. Как рассказали городские власти, у 200 павильонов истекли договоры об аренде, поэтому их решили поэтапно демонтировать. В марте 2020 года урбанисты из общественного движения «Городские решения» предложили создать на этом месте транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Юга.ру публиковали мнение активиста Мирослава Вальковича, который объяснял, в чём преимущество создания ТПУ в этом квартале.

Чиновники поддержали инициативу, но изначально сказали, что есть ряд сложностей в реализации. Дело в том, что в квартале, помимо временных ларьков, есть капитальные узаконенные объекты, которые администрация не может сносить. Демонтаж ларьков продолжался в течение всего 2020 года и весной 2021-го. В апреле мэр Краснодара Евгений Первышов предложил сделать по периметру квартала современный торговый комплекс, а внутри — пересадочный узел для муниципального транспорта — троллейбусов и автобусов. При этом чиновник подчеркнул, что пока земли для пересадочного узла недостаточно. Так анонсировался первый этап сноса ларьков на «скобяном рынке». Планировалось очистить всю территорию, выделенную красным цветом.

Также в апреле 2021 года в Краснодаре стали сносить торговые павильоны перед зданием цирка. Территорию решили благоустроить и сделать там умные остановки общественного транспорта. Уточнялось, что концепция предусматривает будущее строительство пересадочно-транспортного узла (ТПУ) на месте «скобяных рядов». Территорию возле цирка действительно стали приводить в порядок в августе этого года. В октябре чиновники обещают полностью закончить работы. Однако про планы по созданию ТПУ больше не упоминалось. Юга.ру решили направить запрос, чтобы узнать, на какой стадии реализации находится проект, сколько денег на это потребуется и вообще, — когда он появится. Сейчас разрушенные «скобяные ряды» выглядят довольно неприглядно. Особенно, если посмотреть на них с высоты птичьего полета.

Как рассказали в администрации Краснодара, Центр мониторинга дорожного движения и транспорта разработал два варианта схем размещения ТПУ в границах территории бывшего Скобяного рынка: Размещение транспортно-пересадочного узла для муниципальных маршрутов (то есть для городского транспорта);

Создание остановочного, диспетчерского пунктов и мест межрейсового отстоя для муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутов (для маршруток, которые идут в пригород, например, станицу Елизаветинскую, а также в Адыгею). Концепцию ТПУ уже разработал департамент архитектуры и градостроительства. В мэрии также объяснили, в чём вообще плюсы этой затеи: Общественный транспорт перестал бы занимать проезжую часть дорог при отстое;

Освободились бы полосы по улице Калинина от Кирова до Октябрьской, по Калинина от Рашпилевской до Октябрьской, по Буденного от Октябрьской до Кирова;

Увеличилась бы пропускная способность перекрёстка на Октябрьской и Калинина;

Вдоль Октябрьской и на территории ТПУ появились бы бы зеленые зоны. Но, чтобы реализовать задуманное, нужен земельный участок общей площадью 10 тыс. 226 м² . А для этого надо изъять в собственность муниципалитета и снести капитальные постройки, которые есть в этом квартале. Пока что мэрия расчистила только 1 тыс. 540 м² путём демонтажа временных ларьков.