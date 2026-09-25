Эдвард или Джейкоб? В кинотеатрах Краснодара покажут вторую часть «Сумерек»

В кинотеатрах Краснодара продолжают показывать фильмы вампирской саги по мотивам романов Стефани Майер (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 2 октября специальные премьерные показы второй части культовой вампирской франшизы «Сумерки. Сага. Новолуние». Зрители увидят ленту за шесть дней до всероссийского перевыпуска. В фильме Белла Свон пытается пережить расставание с Эдвардом Калленом. Ее отец подталкивает дочь к общению с Джейкобом Блэком. Постепенно Белла начинает приходить в себя, не подозревая, что ее друг скрывает опасную тайну.

Фильм снял режиссер Крис Вайц, который сменил Кэтрин Хардвик, работавшую над первой частью. Бюджет картины составил 50 млн долларов. Кассовые сборы превысили все ожидания и достигли 709 млн долларов. «Новолуние» вошло в тройку самых кассовых кинопремьер на тот момент, уступив лишь «Темному рыцарю» и «Человеку-пауку 3». Напомним, вторая часть франшизы выйдет в прокат 8 октября, третья — 5 ноября, четвертая — 10 декабря, пятая — 11 февраля 2027 года.