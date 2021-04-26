В Краснодаре работает выставка «Следую за светом»
В Муниципальном концертном зале Краснодара 24 апреля открылась выставка живописи Петра Трегуба «Следую за светом»
Представлены 37 работ, написанных с 2018 по 2021 годы. Часть экспозиции занимают произведения, созданные в поездке автора в Крым в 2020-м. Также можно увидеть работы, написанные в минувшем марте во время всероссийского пленэра «Грачи прилетели. XXI век» на Академической даче им. Ильи Репина в Костроме.
Петр Трегуб — член Союза художников России, в своем творчестве продолжает традиции русской импрессионистической школы.
Выставка «Следую за светом» будет работать в фойе концертного зала (Красная, 122) до 15 мая. Увидеть работы можно со вторника по пятницу с 16:00 до 19:00 и по воскресеньям с 12:00 до 16:00. Вход свободный.
Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько экспозиций. В выставочном зале представлены оригинальные графические работы Пабло Пикассо, в музее Фелицына демонстрируются фотографии Дмитрия Сеника под общим названием «Город, сон», в библиотеке ЦСИ «Типография» работает выставка «Феминистские транслокальности», в музее имени Коваленко — выставка авторских кукол из коллекции Светланы Пчельниковой.
Кроме того, в арт-резиденции фонда искусства «Голубицкое» в Темрюкском районе открыта выставка «Либо мир переполнен мусором, либо нашими воспоминаниями». Посетить ее можно бесплатно до 30 мая.