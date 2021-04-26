В Краснодаре работает выставка «Следую за светом»

Представлены 37 работ, написанных с 2018 по 2021 годы. Часть экспозиции занимают произведения, созданные в поездке автора в Крым в 2020-м. Также можно увидеть работы, написанные в минувшем марте во время всероссийского пленэра «Грачи прилетели. XXI век» на Академической даче им. Ильи Репина в Костроме.

Петр Трегуб — член Союза художников России, в своем творчестве продолжает традиции русской импрессионистической школы.

Выставка «Следую за светом» будет работать в фойе концертного зала (Красная, 122) до 15 мая. Увидеть работы можно со вторника по пятницу с 16:00 до 19:00 и по воскресеньям с 12:00 до 16:00. Вход свободный.